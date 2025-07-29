Сырский обсудил ключевые потребности ВСУ с главным инспектором Бундесвера

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский провел телефонный разговор с главным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером. В ходе диалога военные обсудили ситуацию на фронте, ключевые потребности украинских бойцов и их подготовку.

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Об этом Сирский сообщил в своем Telegram-канале 29 июля. Главком убежден, что совместная работа принесет важные результаты для обеих стран.

Детали разговора

"Рассказал о текущей обстановке в районах ведения боевых действий. Подчеркнул важность усиления защиты наших городов и критической инфраструктуры от комбинированных воздушных атак россиян. Обсудили ключевые потребности Вооруженных сил Украины, в частности в системах ПВО различной дальности и ракет к ним, радарах и т.д.", – говорится в сообщении.

Сырский выразил благодарность Германии за весомую поддержку в обеспечении украинской армии бронетехникой и артиллерийскими системами, развития интегрированной системы противовоздушной обороны, а также за подготовку украинских военных.

Отдельно главнокомандующий поблагодарил правительство ФРГ за финансовое участие в программах поддержки отечественных оборонных предприятий. По его мнению, иностранные инвестиции в украинскую оборонную отрасль являются одним из ключевых направлений международной помощи.

"Убежден, что наша совместная работа будет приносить конкретные результаты, важные для национальных интересов обеих стран и безопасности всего европейского пространства", – резюмировал главком.

Что предшествовало

27 июля Сырский поздравил медиков с их профессиональным праздником. Он отметил, что недаром в Украине каждый человек с медицинским образованием, независимо от пола, является военнообязанным. С начала полномасштабной войны в ряды медицинской службы ВСУ добровольно присоединились десятки тысяч гражданских медработников, которые составляют важнейший кластер Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, во время последней Ставки Верховного главнокомандующего, Сырский рассказал, что несмотря на разговоры об успехе РФ, оккупанты платят очень большую цену за свое незначительное продвижение вглубь украинских территорий. Ежедневно украинские военные уничтожают тысячу захватчиков (убитыми и ранеными).

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