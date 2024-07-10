Связано с Саммитом НАТО: эксперт объяснил цель российского удара по 'Охматдету'

Страна-агрессор Россия намеренно целенаправленно ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве именно накануне саммита НАТО в Вашингтоне. Российский диктатор Путин стремился показать, что будет делать все, что захочет, и ничего его не остановит. Он хотел показать "силу" России и слабость НАТО.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. По его мнению, эти обстрелы были демонстрацией со стороны РФ. Оккупанты не впервые накануне важных мероприятий наносят удары по Украине.

Он добавил, что Путин, возможно, рассчитывал на то, что итоговое коммюнике саммита в Вашингтоне уже написано и его не будут менять. Однако, как отметил эксперт, после массированных российских обстрелов некоторые изменения в документ все же были внесены.

"Это такой вызов, мол, я буду делать все, что захочу, и меня ничего не остановит, и я ни на что не буду обращать внимание. Здесь был расчет на то, что на этот момент, буквально накануне, все документы уже были подписаны. Думаю, Путин считал, что никто ничего не будет менять. Поэтому это будет демонстрацией не только силы России, но и слабости НАТО. Это была еще одна из целей такого удара. Но, как говорят, финальное коммюнике будет все же изменено. То есть там будут слова о неотвратимости членства Украины в НАТО", – считает Леонов.

По словам эксперта, саммит и НАТО не могут позволить себе выглядеть слишком слабо. Впрочем, главный результат должен быть другим – предоставить Украине четкую дорожную карту для вступления в НАТО. Там должны быть перечислены вещи, которые Украина должна сделать, после чего Альянс оценит результат и примет решение о принятии Украины в НАТО.

"Сейчас уже известно точно, что в следующем году Украина от НАТО получит 40 миллиардов долларов помощи, это согласовано. Также было объявлено о зенитных комплексах. Но вопрос о том, что о них говорили еще до саммита НАТО. Только американский Patriot дополнительный был неподтвержден, вот сейчас его подтвердили. С положительного, идут разговоры о том, что Израиль заменяет Patriot своей отечественной разработкой, и эти Patriot вполне возможно Штаты выкупят и передадут Украине", – сказал он.

По мнению эксперта, массированный обстрел Россией Украины, в результате чего погибли десятки человек, в корне не изменил мнение НАТО о членстве Украины.

"Прорывного решения о приглашении Украины к переговорам о вступлении, к сожалению, не будет, там много причин. То, что это круто изменило отношение НАТО к ситуации, мы не увидим. Но по большому счету мяч на поле Украины, потому что кроме того , что мы хотим быть в НАТО, есть много вопросов в Украине со стороны союзников. Постоянно поднимается тема коррупции и так далее. Украина должна продемонстрировать серьезный прогресс в этом направлении еще до саммита, чтобы иметь право требовать существенных изменений. Есть проблема со стороны союзников, но есть и проблема со стороны Украины для того, чтобы добиться как можно большего прогресса", – отметил Леонов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в войне с оккупантами может перейти к наступательным операциям уже в этом году. Но для этого необходимо создать соответствующие условия. Прежде всего, военная помощь Украине должна не только сохраняться, но и усиливаться, сказал во время саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный чиновник НАТО.

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