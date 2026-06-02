'Свобода и единство Европы под угрозой': Мерц призвал Мадьяра не привязывать евроинтеграцию Украины к двусторонним вопросам

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине призвал не связывать поддержку Украины и ее евроинтеграцию с двусторонними вопросами. В условиях российской агрессии европейские страны должны сохранять единство и не допустить блокирования переговорного процесса по членству Украины в ЕС.

Тема Украины стала одной из ключевых во время его переговоров с главой венгерского правительства. Об этом Фридрих Мерц заявил во время совместной с Петером Мадьяром пресс-конференции в Берлине.

По его словам, Берлин понимает стремление Будапешта урегулировать вопросы, связанные с правами венгерского меньшинства в Украине, однако эти дискуссии не должны влиять на общеевропейскую политику в отношении Киева.

"Мы понимаем, что Будапешт сначала хочет решить двусторонние вопросы, такие как права венгерского меньшинства в Украине. Но это не должно вредить европейской поддержке Украины и мешать достижению цели – формально открыть переговоры о вступлении с Украиной уже с первого раздела", – заявил канцлер Германии.

Нынешняя ситуация с безопасностью требует от европейских государств максимальной сплоченности перед общими вызовами.

"Мы находимся во время, когда свобода и единство Европы снова оказались под угрозой. Угроза со стороны России и ее война против Украины фундаментально ставят нас всех перед вызовом. Важно, чтобы мы здесь тесно сплотились, и если Венгрия снова четко станет на сторону этой Европы, то это укрепит нас всех, укрепит дело свободы и мира", – подчеркнул Мерц.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий относительно дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Германия последовательно выступает за продолжение поддержки Украины и скорейшее начало переговоров о вступлении, тогда как Венгрия неоднократно связывала свою позицию с урегулированием двусторонних вопросов между Киевом и Будапештом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отверг идею частичного членства Украины в Европейском Союзе. Он отметил, что наша страна заслуживает статуса полноправного члена ЕС, поскольку украинские войска защищают весь блок от России.

