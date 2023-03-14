''Сверили заметки о пути к победе'': Резников перед очередным ''Рамштайном'' поговорил с Остином

Руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел телефонные переговоры со своим американским коллегой, министром обороны США Ллойдом Остином. Разговор состоялся перед будущей встречей в формате "Рамштайн", на которой будут обсуждать военную помощь Украине.

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Об этом украинский чиновник написал на своем канале в Twitter вечером понедельника, 13 марта. Он сказал, что вместе с главой Пентагона они "сверили заметки" о сотрудничестве и пути украинского государства к победе над страной-агрессором Россией.

"Перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн" я разговаривал с моим большим другом Ллойдом Остином. Мы сверили заметки о нашем сотрудничестве и пути к победе. Эта искренняя поддержка союзников делает меня очень оптимистичным относительно будущего. Солидарность становится эффективностью на поле боя", – говорится в сообщении Резникова.

Ллойд Остин в свою очередь в Twitter сообщил, что обговорил с Резниковым приоритеты контактной группы по вопросам обороны Украины. Он отметил, что встреча министров обороны стран-партнером Украины, известная как "Рамштайн" состоится 15 марта.

"США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал глава Пентагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед началом неформальной встречи глав минобороны государств Евросоюза Резников сказал, что Украина надеется получить больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов. В министерстве обороны нашей страны поддерживают инициативу коллег из Эстонии о необходимости поставок 1 млн 155-мм артснарядов.

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