'Существенный прогресс': в Белом доме подвели итоги переговоров в Женеве

В Соединенных Штатах Америки считают, что во время очередного раунда переговоров между Украиной и Россией в Женеве был достигнут прогресс. Там отметили роль Вашингтона в попытках завершить войну, развязанную РФ.

Видео дня

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что президент Дональд Трамп и его команда "вложили колоссальное количество времени и усилий" в попытку завершить войну России против Украины.

"Буквально вчера состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу над мирным соглашением", – сказала Ливитт.

Она добавила, что в будущем состоится еще один раунд переговоров.

Ливитт также заявила, что Трамп видит ситуацию, которая сложилась из-за войны, крайне несправедливой не только в отношении "украинцев и россиян", но и в отношении американского народа. По ее словам, налогоплательщики из США "оплачивали военные усилия в войне РФ против Украины".

Как прошли переговоры

18 февраля в швейцарской Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Переговорный процесс длился непросто, но "был важным". Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов добавил, что стороны работают над новой встречей.

Стороны продолжали согласовывать детали и механизм решений, которые обсуждались накануне, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он добавил, что в результате переговоров есть некоторый прогресс. По словам Зеленского, продвижение есть только в военном направлении.

Также стало известно, что в Женеве состоялась отдельная встреча руководства делегаций Украины и РФ. В ней приняли участие глава украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава российской делегации Владимир Мединский. Говорили стороны о тех же вопросах, что и во время основных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на следующую встречу с РФ, и было бы правильно провести ее еще в феврале. По его словам, пока еще достаточно не проработаны чувствительные политические вопросы, вопрос о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров.

