Судья по делу против Погребиского ушла в отставку: рассмотрение затягивается уже третий год

Судья, которая должна была председательствовать на заседании по делу в отношении депутата Киевсовета из фракции "Европейская солидарность", офицера ВСУ и воина-десантника Александра Погребиского, ушла в отставку. Сам воин узнал об этом только тогда, когда прибыл на несостоявшееся заседание.

Как рассказала сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко, Погребиский был вынужден взять отпуск, чтобы прибыть на заседание в Печерском суде по делу по клеветническому заявлению "регионала" Олега Волошина, но только зря потратил время.

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"Саша участвовал в боях под Соледаром, был контужен. Волошин сбежал из Украины еще до войны, СБУ обвиняет его в государственной измене. Но абсурдное дело продолжается", – написала Геращенко.

Сам Погребиский заявил, что уже прошло три года, но до сих пор не состоялось предварительное заседание.

"То есть оно постоянно переносится по разным причинам. Сегодня снова заседание не состоялось, оно будет перенесено. Как сказали представители канцелярии, будет назначен новый судья, он уже будет рассматривать дело, о чем мне будет доложено отдельной повесткой", – сказал депутат.

"Я прохожу по этому делу как подозреваемый в нападении на государственного деятеля, в прошлом народного депутата от ОПЗЖ Волошина, который на данный момент имеет подозрение о государственной измене, скрывается от органов СБУ, сбежал из страны до начала широкомасштабной войны, в то время как я взял в руки оружие, находился в батальоне территориальной обороны, эвакуировал детей из Ирпеня и Бучи, ушел в ВСУ, освобождал Херсон, Бахмут, был в окружении в Соледаре, получил боевые травмы и продолжил службу в ДШВ. На данный момент я учу, передаю свой опыт мобилизованным гражданам, пришедшим в ДШУ", – объясняет военный.

"Я знаю, что это политическая история, я знаю, что власти выгодно депутата Киевсовета Погребиского, который является по сути оппозиционером, как можно дольше держать на крючке вот такими судебными заседаниями. Это дело можно было уже давно закрыть в отсутствие доказательств, оправдать и не позориться этим. Это же не я позорюсь, а они", – отмечает Александр Погребиский.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь замечает: "Три года назад я присутствовал, как и многие мои коллеги, здесь, на суде, брали Александра на поруки, доказывали, что ОПЗЖ должна быть закрыта как политическая сила. Люди, представляющие ее в парламенте должны сложить мандаты, к чего сейчас потихоньку все и идет. И мы говорили, что Волошин – предатель. После полномасштабного вторжения мы это все увидели, человек сбежал к своим хозяевам в московию. Он сейчас там. Поэтому я считаю, что логично должно быть следователями закрыто это дело, если не в самом начале, то после того, как Волошин сбежал".

Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны парламента облили зеленкой.

По клевете Волошина тогда Погребиского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил его под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.