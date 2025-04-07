Суд обязал телеканал 'Прямой' и нардепа Арьева опровергнуть недостоверную информацию о Портнове

Печерский районный суд Киева обязал телеканал "Прямой" и народного депутата Владимира Арьева опровергнуть недостоверную информацию, распространенную ими о юристе Андрее Портнове.

Об этом "ЗиБ" сообщила адвокат А.Портнова – Анна Косинова.

Она объяснила, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации касался информации, распространенной указанными ответчиками на YouTube-канале "Телеканал "Прямой" под названием "Шок! Спецслужбы слили данные о работе Портнова в РФ! Баканова обвинили в измене / Арьев".

Суд признал распространенную информацию недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию А.Портнова. Как отметила адвокат, "Телеканал "Прямой" должен в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу разместить опровержение этой информации.

Кроме того, ответчики должны оплатить А.Портнову в общей сложности почти 73 тыс. грн судебных издержек.

Напомним, ранее А.Портнов выиграл несколько судебных дел против медиа и общественных организаций. В частности, относительно "Центра противодействия коррупции", "Радио Свобода", "Движения "Честно", Kyiv Independent, "Общественное телевидение", Петра Порошенко, Наталии Седлецкой, телеканала "Прямой" и три иска против Юрия Бутусова.