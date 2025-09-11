Суд ЕС отменил разрешение на строительство АЭС в Венгрии с участием России: что известно о проекте

В четверг, 11 сентября, Европейский суд принял решение в пользу Австрии. Он заблокировал финансирование венгерской АЭС "Пакш-2", которую строит российская государственная корпорация "Росатом".

Об этом говорится в соответствующем решении, опубликованном на сайте суда. Отмечается, что тем самым было отменено разрешение Европейской комиссии на предоставление финансовой помощи Венгрии.

"Австрия инициировала судебный процесс еще в 2018 году, утверждая, что государственная помощь для этого проекта нарушает принцип честной конкуренции в Евросоюзе. Вена подчеркивала, что контракт на строительство передали "Росатому" без проведения открытого тендера. В 2022 году суд низшей инстанции отклонил иск, но Австрия подала апелляцию", – говорится в документе.

Суд ЕС постановил, что Еврокомиссия должна была не только проверить соответствие субсидии правилам, но и оценить законность прямого присуждения контракта. В решении также отмечается, что открытый тендер мог бы повлиять как на стоимость, так и на качество строительства.

Детали

Атомная электростанция "Пакш" – единственная АЭС в Венгрии, расположенная в 100 км от Будапешта. Она работает на четырех советских реакторах типа ВВЭР-440, которые введены в эксплуатацию в 1980-х годах. Сейчас станция поставляет около половины электроэнергии страны.

В 2014 году правительство Венгрии заключило соглашение с Россией о расширении станции за счет строительства двух новых реакторов мощностью 1,2 ГВт каждый, финансирование которых частично обеспечивается российским кредитом. Отмена санкций – прецедент, который позволяет российскому "Росатому" оставаться активным игроком на европейском энергетическом рынке, несмотря на войну в Украине и общую антироссийскую риторику ЕС.

На фоне жестких санкций против других секторов российской экономики, сохранение каналов сотрудничества в ядерной энергетике может вызвать дискуссии в Брюсселе. Сийярто также добавил, что оборудование для АЭС уже изготавливается в России и Франции, а после снятия ограничений строительство в Пакше сможет наконец перейти к активной фазе.

Он подчеркнул, что Венгрия рассчитывает сохранить самые низкие в Европе цены на коммунальные услуги именно благодаря этому проекту. Сийярто прямо противопоставляет демократическую администрацию Байдена, которая, по его мнению, "считала Венгрию врагом", новой республиканской власти, которая "открывает двери для взаимного уважения и сотрудничества".

Напомним, что в июне 2025 года США отменили санкции, которые ограничивали инвестиции в проект расширения АЭС "Пакш" в Венгрии, реализуемый российским "Росатомом". Такое решение позволяет возобновить строительство двух новых реакторов мощностью по 1,2 гигаватта, которые будут обеспечивать Венгрию электроэнергией, благодаря РФ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, вопреки тому, что против России продолжают действовать международные санкции, с начала полномасштабного вторжения в Украину она импортировала авиазапчасти от Airbus и Boeing совокупной стоимостью не менее 1 млрд евро. Для обхода санкций агрессор создал целую сеть.

