Студентка УКУ Юлия Лысак, отец которой погиб на фронте, получила стипендию Фонда Порошенко имени Тараса Бобанича
Студентка Украинского Католического Университета Юлия Лысак получила стипендию Фонда Порошенко имени Героя Украины Тараса "Хаммера" Бобанича. Годовая стипендия была основана по инициативе родителей Тараса Бобанича и руководства УКУ. Фонд Порошенко поддержал эту идею.
Тарас Бобанич был командиром батальона ДУК "Правый Сектор". Погиб 8 апреля 2022 во время выполнения боевого задания на Изюмском направлении. Он прикрывал отход попавших под танковый обстрел побратимов. Герою было 33 года. В гражданской жизни Тарас интересовался гуманитарными науками и юриспруденцией.
Когда мы познакомились с родителями Тараса, мы почувствовали родных людей. Мы думаем одинаково. И потому мы с радостью поддержали эту идею, учредили эту стипендию", – рассказал Петр Порошенко.
Марина Порошенко добавляет: после начала полномасштабного вторжения Фонд Порошенко все ресурсы направил на помощь ВСУ. Однако сейчас в поддержке нуждаются и студенческая молодежь, и возвращающиеся в гражданскую жизнь ветераны войны. Поэтому Фонд основал несколько грантовых программ для поддержки общественных инициатив.
"Очень многие военнослужащие возвращаются травмированы, нуждаются в реабилитации. Очень много молодежи, нуждающейся в поддержке, потому что они остались без родителей, без дома. Это и релоцированные студенты, релоцированные вузы. И в таких условиях мы понимаем, что нужно направлять грантовую поддержку общественным проектам внутри страны", – говорит Марина Порошенко.
Юлия Лысак – студентка 2-го курса Украинского Католического Университета. Ее отец погиб на фронте, мама осталась с двумя дочерьми. Юля не только блестяще учится, но активно волонтерит. Мама Тараса Бобанича Татьяна говорит: выбирала стипендиатку больше сердцем, чем по анкетным данным. "Когда мне выслали всех кандидатов, мы всматривались в каждое лицо и читали информацию, биографию каждого студента. Это нелегкий выбор, потому что я не педагог. У меня было чувство материнское. У меня было чувство, что мой сын делал для Украины. И когда я прочла, что отец Юлечка тоже погиб за Украину, мы отталкивались от этого критерия", – рассказывает женщина.
Важным для семьи стало и то, что Юля, так же как и Тарас, овладевает юридическими науками. "Наш сын изучал право. Он очень хотел многое сделать для Украины, для общества, для людей, он старался всегда каждому помочь. Но, к сожалению, когда началась война, он сказал – я вынужден идти, кто, как не я?", – вспоминает мать Героя Украины.
"Очень символично, что это решение принимается именно в начале переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе. Одна из специализаций Юли – это конституционное право. И она собирается, если все будет хорошо, отправиться в Роттердам на подготовку именно по евроинтеграционному законодательству и реформам. Это полностью нам с родителями Тараса подходит. Потому что для нас главная цель – это движение Украины в ЕС", – подчеркивает Петр Порошенко.