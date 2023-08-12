Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид аль-Нахайян заявил о готовности организовать встречу между президентами России и Украины во время предстоящего в конце октября − начале ноября климатического саммита в Дубае.

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Президент ОАЭ — отнюдь не первый лидер, пытающийся организовать такую встречу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит о необходимости таких переговоров практически с начала путинского вторжения в Украину, но безуспешно. Более того, через несколько недель после начала большой войны Турции действительно удалось организовать в Анталье встречу глав внешнеполитических ведомств России и Украины, но, как и следовало ожидать, никаких результатов эти переговоры не принесли.

Встреча ради продолжения войны

Однако в намерениях президента ОАЭ есть конкретика — предстоящий через несколько месяцев саммит. И даже апелляция к поддержке папы римского — то есть стремление придать встрече президентов нравственный стимул. Хотя при этом не содержится и тени призыва к России остановить войну и вывести свои войска с территории соседней страны.

Потому что — и это стоило бы еще раз напомнить — это не война, при которой стороны обмениваются встречными ударами, Россия оккупирует часть территории Украины, а Украина — часть территории России. Весь конфликт развивается на территории одной страны, при этом агрессор пытается еще и присвоить часть оккупированных земель себе. И если организовывать встречу президентов "на равных", без готовности Путина остановить агрессию — это не столько встреча ради мира, сколько встреча ради продолжения войны.

Дело, впрочем, не в самой встрече, которая выглядит скорее политической фантастикой, чем реальным событием. Инициатива президента ОАЭ, как ни парадоксально это прозвучит — первый результат недавней встрече в Джидде. Об этой встрече, связанной с поиском путей прекращения войны в Украине, говорили как о большой дипломатической победе Украине и Запада.

Представители Китая, США и Саудовской Аравии на переговорах по мирному прекращению войны России на Украине в Джидде, Саудовская Аравия, 6 августа 2023 года. Фото: SAUDI PRESS AGENCY / Reuters / Forum

Еще бы! Сам факт того, что советники по национальной безопасности встречались уже не в Копенгагене, как в первый раз, а в Джидде, в Саудовской Аравии, свидетельствовало о заинтересованности игроков "глобального юга" в прекращении войны. К тому же, в Джидду приехал представитель КНР — от участия в первой встрече Пекин воздержался. И, конечно, могло показаться, что это то самое сближение позиций, которое поможет остановить войну.

Когда захват чужой территории всего лишь политика

Но вот только представления о причинах войны и инструментах ее прекращения значительно отличаются. Для Украины и Запада нет сомнений, что Россия нарушила международное право и территориальную целостность Украины. И поэтому война должна завершиться не просто прекращением военных действий, но и восстановлением этой территориальной целостности и международного права.

Но подход "глобального юга" к проблеме может фундаментально отличаться. То есть никто не может и сомневаться в том, что Россия нарушила международное право и чужие границы. Однако во взаимоотношениях стран "глобального юга" между собой — в отличие от Запада с его опытом Второй мировой войны — такое случается до сих пор и не вызывает особых эмоций.

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Недавно в Тегеране вызывали в МИД российского посла, после того, как Россия на заседании стратегического диалога "Россия — Совет сотрудничества арабских государств Залива" фактически поставила под сомнение принадлежность Ирану трех островов в Персидском заливе. Для цивилизованного мира территориальные претензии, аннексия чужих территорий — шок. Для "глобального юга" — часть политики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с коллегами из стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива. Москва, Россия. 10 июля 2023 года. Фото: Reuters / Forum

На Юге уверены — Путин и Зеленский должны поговорить

Именно поэтому главным вопросом страны "глобального юга" считают именно прекращение самой войны. Для них важно не то, кто начал первым, а то, кто будет готов первым прекратить. Не кто агрессор, а кто жертва, а кто будет готов договориться. И привлечение к вопросу прекращения войны они могут рассматривать как доказательство беспомощности Запада и правильности собственного подхода.

Поэтому да, Путин и Зеленский должны поговорить. И, конечно, оба должны быть удовлетворены разговором — иначе о каком окончании войны может идти речь? Президент ОАЭ вообще может считать, что хочет предоставить президенту Украины шанс, который явно не могут предоставить ему американцы с европейцами — поговорить с главой враждебного государства и "сойтись где-то посредине".

И если Зеленский действительно хочет выживания собственной страны, он должен быть только благодарен. Но и Путин должен быть благодарен, если хочет отмены санкций и нормализации отношений с Западом.

Да, это совершенно другой подход. Но это и есть подход "глобального юга". Если в Украине и на Западе действительно хотят участия стран "глобального юга" в прекращении войны, то они должны понимать — эти страны вовсе не станут давить на Москву и отказываться от экономических отношений с Россией. Все будет ровно наоборот: эти страны будут продвигать свою собственную повестку дня.

И от отношения к этой повестке будет зависеть не просто то, как окончится война России против Украины. А то, не превратится сам Запад в результате этой войны в сплошной "глобальный юг".