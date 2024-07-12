Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 2-3% ВВП: Елена Кондратюк на конференции по безопасности в Риме

В Риме состоялась конференция безопасности "Культура безопасности: вклад Италии". Украину на мероприятии представила Вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

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В конференции также приняло участие руководство Службы разведки Италии, Службы карабинеров; Председатель Комиссии Сената по европейской политике; высокопоставленные военные, дипломаты, представители оборонных предприятий Италии. Об этом идет речь на сайте парламента.

"Ключевая тема мероприятия – консолидация усилий по ответу на российское вторжение в Украину. На связанные с этим вызовы безопасности для Украины и Италии, как страны ЕС и НАТО - для всей Европы. В фокусе внимания также противодействие киберугрозам и российской дезинформации", – отметила Елена Кондратюк.

В своем выступлении заместитель Председателя Верховной Рады подчеркнула, что Украина очень заинтересована в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Италии как одним из наиболее высокотехнологичных.

"Я обращаюсь ко всем, кто присутствует в этом зале. Если вы еще не производите и не передаете оружие для Украины – начните! Если производите и передаете – удвоите это количество!", - подчеркнула Вицеспикер Елена Кондратюк.

Она отметила, что пять итальянских оборонных компаний уже присоединились к Альянсу оборонных индустрий во время недавнего визита в Киев.

Заместитель Главы украинского Парламента также призвала страны НАТО существенно усилить расходы на оборону.

"Нам нужен честный разговор со странами НАТО и странами-гарантами мира в Европе. Россия будет оставаться самой большой угрозой безопасности для Европы в ближайшем будущем".

Странам НАТО необходимо увеличить бюджеты на оборону до 2-2,5-3%. Нам нужен настоящий Мир, а не умиротворение агрессора!", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Кроме того, Вицеспикер пригласила участников конференции к участию в фандрайзинговой кампании по инвестициям в оборонно-промышленный комплекс Украины. Она называется "Оружейники".

К инициативе уже присоединились Нидерланды, Дания и Канада. Цель проекта – собрать $10 млрд на производство украинского оружия в 2024 году", – подытожила Елена Кондратюк.