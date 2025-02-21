Страны G7 хотят отказаться от призыва по лимиту цен на российскую нефть - Bloomberg

Страны "Большой семерки" (G7) планируют отказаться от призыва к государствам-союзникам ограничить или адаптировать лимит цен на российскую нефть, выдвинутый в начале войны. В проекте коммюнике, которое будет обнародовано до трех лет с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, это требование больше не будет.

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В настоящее время лимит на российскую нефть установлен на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, полученной от дипломатов, на переговорах союзники решили отказаться от предварительного призыва к ограничению цен на российскую нефть, направленному на то, чтобы побуждать Москву к переговорам. Этот пункт был изменен и новый проект коммюнике демонстрирует значительное смягчение позиций.

Причиной изменений в обсуждаемом документе стали обострение разногласий между союзниками, особенно на фоне односторонних переговоров, проводимых президентом США Дональдом Трампом с Россией без участия Европы или Украины. В последнем проекте коммюнике содержится усиление акцента на важности "сильных гарантий безопасности и интеграции Украины в ЕС", что, как отмечено, должно быть критически важным для обеспечения длительного мира и предотвращения предстоящей агрессии.

Переговоры по коммюнике продолжаются, и возможны дальнейшие корректировки текста. Важным этапом стал согласованный текст на Мюнхенской конференции по безопасности, где министры иностранных дел стран G7 обсуждали "агрессивную войну России" и ее последствия для Украины. Официальные лица надеются, что будет найдена общая позиция относительно следующих шагов.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп назвал украинского президента "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны". Также американец обвинил Владимира Зеленского в том, что он "выманил" у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну, потому что "играл как на скрипке" на бывшем президенте Джо Байдене.

В свою очередь Организация Объединенных Наций заявила, что считает президента Украины Зеленского легитимным главой государства. Организация объяснила, что украинский лидер руководит страной после законных выборов и имеет у украинцев соответствующий кредит доверия.

Аналогичные заявления прозвучали от лидеров других стран.

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