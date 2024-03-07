Вы наверное видели фото из Одессы с похорон целой семьи - четыре гроба стоят рядом. Нет слов, чтобы это комментировать.

Но потом выходит самый_трусливый_канцлер Германии Шольц и говорит, что он не может допустить, чтобы дальнобойные рaкeты летели в Москву.

То есть в Мocкву нельзя, а в Одессу и Киев рaкетам можно? Странная логика. Не такой я представлял себе просвещённую Европу! Совсем не такой.