Блог | Странная логика Европы: в Мocкву нельзя, а в Одессу и Киев рaкетам можно?
Вы наверное видели фото из Одессы с похорон целой семьи - четыре гроба стоят рядом. Нет слов, чтобы это комментировать.
Но потом выходит самый_трусливый_канцлер Германии Шольц и говорит, что он не может допустить, чтобы дальнобойные рaкeты летели в Москву.
То есть в Мocкву нельзя, а в Одессу и Киев рaкетам можно? Странная логика. Не такой я представлял себе просвещённую Европу! Совсем не такой.
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