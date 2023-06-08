Прошел один год и сто три дня войны. Судя по картам ISW фронт за истекшие сутки никак не изменился. Все внимание сейчас сосредоточено на ликвидации последствий разрушения Новокаховской ГЭС.

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Как и ожидалось, больше всего пострадали населенные пункты, находящиеся на левом, оккупированном Россией, берегу Днепра. И дело не только в том, что этот берег ниже, чем правый. Но и в том, что путинские генералы и назначенные Москвой администраторы-коллаборанты полностью провалили спасательную операцию. Впрочем, не очевидно, что они ее вообще собирались проводить.

А между тем, в соответствии с путинской, прошу прощения, конституцией, все жители Херсонской области (по обоим берегам Днепра) - российские граждане. Да что там спасательная операция… Путин даже не может защитить своих граждан от партизанских обстрелов в Белгородской области! Куда ему с грыжей до спасательных операций в Херсонской…

В сущности, он вообще ничего не может. На старых щах дополз до Бахмута и встал. Это мне напоминает российский фондовый рынок нулевых. Все акции росли и во что не вложись - везде будет прибыль. И многие почувствовали себя звездами и визионерами в бизнесе.

А потом, когда грянул кризис 2008 года, оказалось, что для успешного инвестирования нужна квалификация, знания, нужно много работать, анализировать, собирать информацию, управлять рисками, разрабатывать стратегию…

Так случилось и с Путиным. Он то думал, что любая задачи решается, если для ее решения выделить своему подчиненному денег и показать какова его доля в этом проекте. (Это даже если предположить, что проект предполагает его реальное исполнение, а не изготовление мультика для разводки лоха).

Но оказывается есть целый класс задач, которые так не решаются. Можно выделить деньги на Крымский мост и объяснить Ротенбергу сколько он может с этого спиз…ить. И это работает. Но сколько денег не дай Шойгу чтобы он взял Киев, он его все равно его не возьмет.

Потому, что это другой класс задач. В этих задачах есть противник, которому абсолютно безразлично сколько денег выделено на того, чтобы его убить. Он в любом случае не хочет умирать. Способ решения задач типа “Крымский мост" или “Гиперзвуковая ракета" годится в том случае если у тебя нет врага. А если он есть - этот способ не работает.

Соответственно, Путин мог бы и дальше пребывать в иллюзиях на счет своей гениальности как руководителя только при одном условии: если бы он жил в мире со всеми своими потенциальными противниками и не лез бы с ними в драку. Такой персонаж как Путин нуждается в мире больше, чем кто-либо. Потому, что он ничего не умеет, кроме как дерибанить казну.

Как только понадобилось работать, причем работать тяжело, много и нервно, как только оказалось, что нужно брать риски, ответственность, наказывать своих друзей и даже отправлять их и их детей на смерть, когда понадобилось всей путинской клике что-то отдать, а не взять - тут-то все и пошло наперекосяк. Этого всего они делать не хотят, да и не умеют. Они к этому не готовы. Ни профессионально, ни психологически.

Поэтому все путинские начальники, включая его самого, выглядят так нелепо и даже комично. Я даже не буду приводить в пример Димона Медведева. Этот обиженный природой дурачок хотя бы забавен в своем опереточном гневе. Но вот я слушаю то, что говорит “мозговой центр" путинской вертикали - Николай Платонович Патрушев. И что же он нам сообщает? А вот что:

– Мы видим истинное положение дел на Западе. Научные исследования там подчиняются политической конъюнктуре, пропагандируется ЛГБТ, насаждаются и другие ценности, которые ведут к деградации личности и краху общества. В погоне за гендерным равенством англосаксы уже отменяют в английском языке традиционные обозначения женского и мужского рода и вводят в обиход средний пол, подводя лженаучные обоснования под нормализацию ценностей, чуждых природе и человеческому естеству.

Это он сказал сегодня, во время визита в Белоруссию, в в ходе встречи со своим коллегой, Государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Александром Вольфовичем. Понимаете? Сегодня! Ему, б..дь, больше нечем заняться, кроме как переживать за то, что англосаксы отменяют слова в английском языке.

У него страна увязла в большой и кровавой войне, из которой она не может выбраться без серьезного ущерба для себя. Буквально в эту минуту в этой войне гибнут его солдаты, территория его страны обстреливается и разрушается.

Его страна не имеет союзников и официально объявлена врагом самого сильного в мире военного альянса. Наложенные на нее санкции гарантируют углубление технологического отставания России на многие десятилетия.

Уже сейчас ее технологический уровень не позволяет производить автоматическую коробку передач, то есть Россия не может освоить технологии семидесятилетней давности. А ему и горя мало: он лишь печется о сексуальных привычках англосаксов.

Он, человек прямо отвечающий за безопасность России сообщает, что: "Украина — лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины. Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе".

Я даже не буду комментировать этот его пассаж. Пусть он прав. Пусть нет войны с Украиной, а Россия ведет войну с США. То есть со страной, военный бюджет которой в пятнадцать раз больше российского. У которой против одного российского авианосца (который давно стоит в безнадежном ремонте) одиннадцать (!) авианосных групп. У которой против одного (!) российского самолета пятого поколения ( то есть невидимого для радаров противника) есть тысяча таких самолетов. Которая имеет на вооружении 7000 (семь тысяч) только крылатых ракет “Томагавк", не считая всего остального.

Как ты, долбо…б, отвечая за безопасность России, позволил втянуть страну в войну с таким противником? У тебя все хорошо с головой? И ты без колебаний говоришь, что ты уверен в победе над США? Каким образом? Расскажи! Мы все жаждем узнать, наконец, как ты собираешься это сделать! Особенно с учетом того, что твои военные девять месяцев брали райцентр Бахмут и так его толком и не взяли…

Я только одного не понимаю: некоторые западные политики постоянно говорят о необходимости начать переговоры с Россией. У меня к ним вопрос: с кем конкретно? Вот с этим олигофреном? Вы что, не понимаете, что он клинический идиот? Человек в нормальном душевном состоянии не может нести такую околесицу. А этот - может. И он даже не понимает, какую гомерическую чушь он несет.

Осталось только сообщить, что сам гениальный вождь всех россиян и их национальный лидер (без которого нет России) сегодня озаботился включением черчения (черчения, б…дь!) в обязательную школьную программу. Понимаете? У него идет война. На фронте случилась техногенная катастрофа глобального масштаба, которая начисто смела все его позиции на сотни километров, а он черчение включает в школьную программу.

Песков! Вы издеваетесь? Вы это специально? Вы хотите показать нам всем, что Путин в неадеквате и изолирован от принятия решений? Тогда кто и принимает? Патрушев? Медведев? Кто? Или вы все тоже окончательно спятили и гоните просто какой-то “белый шум"?

В конце я хотел бы сообщить хорошую новость: Сенат (верхняя палата парламента) Швейцарии принял решение разрешить реэкспорт швейцарского оружия в третьи страны. Теперь нижняя палата должна вернуться к обсуждению этого вопроса и пересмотреть, наконец, свой запрет на такие действия.

Надеюсь, что это случиться и тогда немецкие “Гепарды" (как раз те самые ПВО поля боя, которых так недостает ВСУ для полноценного наступления) получат, наконец, в достаточном количестве швейцарские боеприпасы и смогут лучше защитить наступающую украинскую армию от российских самолетов и ракет.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!