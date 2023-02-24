Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюс: когда произойдет и чего ждать Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле. Он надеется, что глава украинского государства сможет присутствовать на мероприятии лично.

Видео дня

Об этом Столтенберг сказал в пятницу в Таллинне на пресс-конференции: "Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Я очень надеюсь, что он сможет присутствовать лично, но, конечно, это зависит от ситуации, потому что идет война, вторжение в его страну", – сказал он.

Следует отметить, что Зеленский совершил всего две заграничные поездки с тех пор, как Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину: одну – в Вашингтон в декабре и еще одну – в Лондон, Париж и Брюссель в феврале.

В Вильнюсском саммите, который состоится 11-12 июля, примет участие большинство лидеров Атлантического альянса. В том числе президент США Джо Байден, неожиданно посетивший Киев на этой неделе.

Ранее Столтенберг заявлял, что встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению обороны и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек Альянса Столтенберг заявил, что вместе с партнерами делает все, чтобы помочь Украине одержать победу над Россией. На предстоящем в Вильнюсе саммите НАТО подтвердят свое единство в этом вопросе.

Также он отметил, что союзники по НАТО поддерживают будущее членство Украины в Альянсе. Однако сейчас его главные усилия сосредоточены на поддержке Киева в борьбе с российским агрессором.