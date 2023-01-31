Столтенберг может остаться генсеком НАТО из-за войны в Украине – Рolitico

В НАТО могут продлить мандат действующему генеральному секретарю блока Йенсу Столтенбергу. Срок его полномочий истекает в сентябре 2023 года и в Североатлантическом альянсе уже начались обсуждения этого вопроса.

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Об этом говорится в материале издания Рolitico, опубликованном в понедельник, 30 января. Как отмечается, решение, которое требует консенсуса лидеров 30 стран-членов НАТО, усложняет война, начатая Россией в Украине.

Журналисты пишут, что блоку необходим генсек, который бы продолжал побуждать страны оказывать военную помощь Киеву и наращивать оборону внутри Альянса, при этом формально оставаясь вне войны Москвы и Киева.

По словам одного из высокопоставленные европейских дипломатов, внутри блока больше всего слухов ходит о том, что Столтенберг все же может остаться на посту генсека. Среди тех, кого еще рассматривают на эту должность, есть премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В третью группу менее часто упоминаемых имен, по словам дипломата, входят премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Несмотря на то, что некоторые делегации предпочли бы в ближайшее время увидеть новое лицо, Столтенберг по-прежнему воспринимается как редкий высокопоставленный чиновник, который может сохранять хладнокровие и придерживаться сценария даже в самых серьезных кризисах", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж высказал мнение, что если бы армия НАТО вступила в прямое противостояние с армией РФ, война закончилась бы очень быстро. Дело в том, что военный потенциал России – менее десятой части потенциала НАТО.

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