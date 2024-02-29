Отдельные кремлевские пропагандисты перевозбудились по поводу Приднестровья. Я уже вчера писал, что нам все эти решения депутатов непризнанного российского анклава в Молдове вообще, простите, до одного места. Все пакости, которые они могут сделать Украине – они сделают (уже делают) без изменений статуса. На большее они не способны.

Просто потому что россия не имеет с ними границ. И не может перебрасывать туда и обратно технику, личный состав и боеприпасы. Все только через Украину, Румынию или наш воздушный простор. Нереально. Так что все их потуги с заявлениями – просто смешны. На реальность не влияют от слова совсем. Но перевозбужденные пропагандисты уже кричат, что туда нужно пробить сухопутный коридор через Одессу. Ну, конечно. Вот в чем секрет!

Да если бы у российской армии был хоть небольшой шанс захватить Одессу, они бы уже ее штурмовали. Без всякой привязки к событиям в Приднестровье. Но Одесса им не по зубам. Кремль это давно понял, потому с животной ненавистью к Одессе и одесситам постоянно швыряет туда ракеты, дроны и прочее. Так что приднестровские депутаты и пропагандисты оптом и в розницу на реальность никак не влияют. Новость про секс пары сусликов в поле под Запорожьем несет больше важной информации, чем вот это вот все…