Стефанчук, Шмыгаль и Ермак получили письма от G7 с предостережением от саботажа реформы БЭБ, – Железняк

Послы государств "Группы семи" направили письмо руководству украинских органов власти относительно Бюро экономической безопасности. В G7 предостерегли Украину от принятия реформы БЭБ, если она не отвечает требованиям европейской интеграции и программе Международного валютного фонда.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, письмо адресовано главе парламента Руслану Стефанчуку, а также премьеру Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку. В G7 "настойчиво рекомендуют не включать в закон о БЭБ какие-либо положения, подрывающие независимость других институций".

"Группа семи" отмечает, что реформа Бюро должна содержать четыре ключевых положения. Это прозрачный конкурс на должность директора БЭБ; независимый аудит деятельности Бюро через один и три года после назначения директора; возможность увольнения директора БЭБ на основании выводов аудита и невозможность увольнения решением правительства; переаттестация всех работников БЭБ в течение года после назначения директора.

"Принятие какого-либо законопроекта без этих элементов негативно повлияет на фискальную стабильность страны и выполнение условий программы МВФ и европейской интеграции", – говорится в письме послов.

Очевидно, обращения "Группы семи" касаются правительственного проекта закона о реформе Бюро. Письмо появилось в тот же день, когда профильные комитеты Верховной Рады одобрили этот законопроект. Ранее предложение правительства критиковали именно за отсутствие надлежащих механизмов переаттестации и увольнения неблагополучных сотрудников Бюро.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее законопроект о БЭБ подверг критике первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. По его словам, в документе проигнорированы почти все нормы, о которых просил бизнес.

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