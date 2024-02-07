Бизнес-омбудсмена возмутил законопроект против давления на предпринимателей: что не так с документом

Бизнес-омбудсмен в Украине Роман Ващук заявил, что участие бизнес-омбудсменов в обысках бизнеса ничего не изменит. Такое предложение в новом законопроекте о работе Бюро экономической безопасности (БЭБ) не приведет к ожидаемым последствиям и снижению давления на бизнес. В частности, в документе вообще не учли количество сотрудников Совета бизнес-омбудсмена.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию работы БЭБ под №10440. Ващук прокомментировал инициативу в выпуске подкасте Центра экономической стратегии (ЦЭС).

"Наше присутствие отбирает право рассматривать правомерность процесса обыска, потому что мы уже будем соучастниками. С одной стороны, я понимаю желание сказать, что на обысках есть Совет бизнес-омбудсмена, которых уважают и вдруг все начнут уважать обыск. Но так линеарно это не работает. Подробно и обоснованно мы выражали негативное отношение в письмах к премьер-министру, министру юстиции и министру экономики. Но как-то это предложение попало в законопроект, который теперь в Верховной Раде", – отметил Ващук.

Он также напомнил, что в Совете бизнес-омбудсмена работает всего 32 специалиста. А это означает, что авторы законопроекта не учли вопрос ресурсов. Чтобы реализовать предложение участвовать в обысках, Совету пришлось бы значительно расширять свою численность и искать людей другой специализации. "Вместо того, чтобы заниматься реальной работой, мы будем бегать по судам от стороны обвинения к защите", – возмутился Ващук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее законопроект о БЭБ раскритиковал первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. По его словам, в документе проигнорированы почти все нормы, о которых просил бизнес.

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