Стефанчук озвучил единственный вопрос, который может быть вынесен на всеукраинский референдум

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал вероятность и формат проведения референдума в Украине. По его словам, перед народом Украины могут поставить только вопрос.

Видео дня

Стефанчук отметил, что речь может идти просто о поддержке мирного соглашения. Об этом он спикер украинского парламента заявил во время брифинга.

Референдум о мирном соглашении

По словам спикера ВРУ, вопросы, касающиеся Конституции Украины, не могут быть вопросами ни всеукраинского, ни никакого другого референдума. В связи с этим Стефанчук считает, что на референдуме может быть только один единственный вопрос: поддерживаете ли вы мирное соглашение или не поддерживаете

Также он добавил, что для Украины любое волеизъявление народа, будь то референдум или выборы, имеет две составляющие. По его словам, речь идет о безопасности и демократических принципах.

"Украина – не Россия, это точно. И нам не нужны выборы любой ценой или референдум любой ценой, и нам нужны демократические вопросы. Поэтому выборы или референдум будут только тогда, когда они будут соответствовать тем демократическим стандартам и стандартам безопасности, которые существуют в мире", – заявил Стефанчук.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести мирный план на референдум при одном условии. Глава государства пообещал, что пойдет на такой шаг, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. Это необходимо для безопасного проведения голосования по всей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!