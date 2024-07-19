Стармер заявил, что Британия удвоит поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит 19 июля и назвал эту встречу "исторической". В ходе встречи он пообещал, что Лондон удвоит поддержку Украины.

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В то же время Стармер подчеркнул: агрессия России не может остаться безнаказанной. Об этом сообщает The Guardian.

Британский премьер назвал визит Зеленского в Великобританию "историческим": украинский президент стал первым иностранным лидером, лично выступившим на заседании кабинета министров страны после 1997 года. Заседание проходило в официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

"Для нас это очень, очень важная встреча... Это настоящее удовольствие и привилегия иметь возможность приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории", – подчеркнул Стармер.

Издание добавляет, что Зеленского члены кабинета министров Британии приветствовали стоя.

По словам Стармера, то, что президент Украины стал первым иностранным лидером, который в 21 веке получил возможность обратиться к британскому правительству лично, демонстрирует, каким уважением глава нашего государства "пользуется в этой стране и во всем мире".

Британский премьер заверил, что у Украины есть "непреклонная поддержка" со стороны Великобритании. И, по словам главы правительства этой страны, Лондон "удвоит" поддержку нашего государства.

Также Стармер подчеркнул, что агрессии РФ против Украины нет прощения и что она "не может остаться безнаказанной".

В то же время, политик подтвердил, что принял сегодня утром приглашение посетить Украину в будущем.

Напомним, ранее в этот день сообщалось, что Зеленский обратился в Кабинет министров Британии и призвал "продемонстрировать лидерство" в вопросе ударов по России. Кроме того, в рамках визита Зеленского Украины и Великобритании заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей Украины на 2 млрд фунтов стерлингов.