'Станет тестом для Кремля': в МИД объяснили, что стоит за намерениями россиян относительно 'меморандума' с условиями прекращения войны

Власти страны-агрессора России в своих предложениях для так называемого меморандума о возможном прекращении боевых действий против Украины будут вынуждены показать истинные намерения относительно войны. Для Кремля это станет тестом, хотя там и пытаются затягивать время.

Видео дня

Об этом сказал спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в эфире телемарафона в пятницу, 23 мая. По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства, продвигая инициативу с "меморандумом" россияне пытаются затягивать время.

"Они пытаются затянуть время, превратить это в бесконечную историю. И вот даже сейчас этот меморандум. Неужели нужна неделя, чтобы подготовить меморандум?" – сказал спикер.

Тихий считает, что этот "документ", где россияне хотят изложить свои "условия" для урегулирования войны в Украине, станет для них тестом – Москва покажет всему миру свои истинные намерения.

Представитель министерства вспомнил о требованиях, которые Россия ставила еще во время переговоров в Стамбуле в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Если будет условно набор стамбульских "хотелок" образца 2022 года, то.... Они сейчас стоят перед развилкой, на распутье, что сделать. Или они покажут, что не адекватны и выдвигают максималистские требования, которые никто не будет принимать. Или же будут пытаться демонстрировать конструктив", – подчеркнул Тихий.

Украина вместе с партнерами, по его словам, сейчас ждет этот "документ". После этого уже наша страна будет предлагать свое видение завершения войны.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит так называемый меморандум, в котором озвучит свои "условия" для завершения войны против Украины. Этот "документ об урегулировании" РФ может представить Украине после завершения обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что речь идет о "меморандуме" РФ и Украины, в который могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. Этот "документ" обсуждали президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Путин во время разговора 20 мая.

Киев после того, как получит от Москвы соответствующие сигналы, сможет сформировать и свое видение подобного документа, но не будет отдавать россиянам свои земли и не будет выводить войска со своей территории.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Андрей Сибига сказал, что предстоящая встреча президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина может быть в расширенном формате. Украина хотела бы, чтобы к ней присоединился президент США Дональд Трамп и настаивает на присутствии европейской стороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!