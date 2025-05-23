"Ждем от российской стороны их видение": Сибига сказал, при каких условиях возможна встреча Зеленского с Путиным

Будущая встреча президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может быть в расширенном формате. Украина очень хотела бы, чтобы к ней присоединился президент США Дональд Трамп и настаивает на присутствии европейской стороны.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами в пятницу, 23 мая. Он акцентировал, что для продолжения встречи, которая состоялась в Стамбуле, не может быть никаких условий.

По словам Сибиги, если убрать "все эти псевдоисторические лекции со стороны российской делегации", в Турции были достигнуты четкие договоренности.

Во-первых, было договорено об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000, и реализация этого пункта уже началась - 23 мая состоялся первый этап обмена.

"Второй пункт - мы ждем от российской стороны их видение, их концепт, их предложения по параметрам будущего безусловного перемирия", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина со своей стороны тоже готовит свое видение, которое будет передано российской стороне.

"Третья позиция, над которой мы также работаем, это встреча между президентом Украины Зеленским и Путиным. Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы очень хотели бы, чтобы к ней присоединился президент США Трамп. И мы всегда последовательно настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа", - подчеркнул глава МИД.

Сибига также сказал в ответ на вопрос, что Ватикан все еще рассматривается украинской стороной как место потенциальной встречи Зеленского с Трампом.

"Нами да. Мы заинтересованы, и мы благодарны лично Папе Льву XIV за это предложение. Мы бы приветствовали такую встречу именно в Ватикане", - сказал Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Ватикан является "нереалистичным" вариантом как место для переговоров с Украиной. По его словам, "православные страны" якобы не могут коммуницировать на "католической площадке".

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