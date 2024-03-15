Да, они наговорили друг о друге очень много. Однако в политике это не имеет никакого значения. Американская история знает достаточно случаев, когда на посты президента и вице-президента вместе баллотировались — и побеждали! — вчерашние политические недруги.

Но Хейли может стать при Трампе как вице-президентом, так и госсекретарём, что он может предложить и объявить, если договорятся, уже сейчас.

Оба варианта гарантируют убедительную победу Трампа на выборах, возобновление единства республиканской партии и в определённой мере достижение такого национального единства по стране в целом, не говоря уже о том, что важную государственную должность займёт человек со специальными знаниями и с опытом.

Кроме того, у Трампа тогда появится замечательная возможность политически балансировать: когда надо — будет включать Хейли, когда надо — выключать. Прекрасный простор для манёвров человека, принципиальные взгляды которого меняются почти каждый день.

Да и само такое неожиданное предложение было бы в его духе: а я ещё и вот так могу! Единство противоположностей может действительно сделать Америку великой снова. Бороться с ней не рискнёт никто. Неопределённость Трампа, помноженная на определённость Хейли, победит и путиных, и хитровыхитренных китайцев, да и Европа будет не интриговать, а слушаться.