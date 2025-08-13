Россия не собирается выводить войска из Херсонской и Запорожской областей в обмен на Донбасс – МИД

В России выступили с очередными территориальными претензиями в адрес Украины. Руководство страны-агрессора заявляет, что не намерено выводить свои оккупационные войска из Херсонской и Запорожской области.

Захватчики выдали, что руководствуются конституцией РФ, в которой закреплено "территориальное устройство" страны. Об этом во время брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Территориальные аппетиты врага

Представитель МИД РФ заявил, что Москва не согласна на вывод своих войск из Херсонской и Запорожской областей в обмен на передачу Донбасса. Фадеев подчеркнул, что российская делегация на переговорах с президентом США Дональдом Трампом будет руководствоваться исключительно "национальными интересами".

