Видео дня
Россия не собирается выводить войска из Херсонской и Запорожской областей в обмен на Донбасс – МИД
В России выступили с очередными территориальными претензиями в адрес Украины. Руководство страны-агрессора заявляет, что не намерено выводить свои оккупационные войска из Херсонской и Запорожской области.
Захватчики выдали, что руководствуются конституцией РФ, в которой закреплено "территориальное устройство" страны. Об этом во время брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Территориальные аппетиты врага
Представитель МИД РФ заявил, что Москва не согласна на вывод своих войск из Херсонской и Запорожской областей в обмен на передачу Донбасса. Фадеев подчеркнул, что российская делегация на переговорах с президентом США Дональдом Трампом будет руководствоваться исключительно "национальными интересами".
Новость дополняется…