США впервые с 2008 года вернули в Британию тактические термоядерные бомбы – GB News

Соединенные Штаты Америки вернули в Великобританию несколько своих термоядерных гравитационных бомб B61-12. Это могло произойти на этой неделе – сообщается, что боеприпасы перевезли на базу ВВС в Лейкенхите (графство Саффолк).

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Об этом пишет GB News, ссылаясь на разведывательные данные из открытых источников. Министерство обороны США публично не подтвердило факт перемещения бомб, а Министерство обороны Великобритании обычно не комментирует наличие или отсутствие ядерного оружия на конкретных объектах.

Считается, что оружие было доставлено в новое безопасное хранилище в Великобритании из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртленд, штат Нью-Мексико.

B61-12 – это модернизированная тактическая ядерная бомба малой мощности, способная к переменной мощности взрыва и точному наведению. Она совместима с рядом платформ доставки, в том числе с F-35A Lightning II, малозаметным истребителем, предназначенным для выполнения ударных миссий.

Что известно об аваибазе Лейкенхит

В Лейкенхите дислоцируется 48-е истребительное крыло ВВС Великобритании, в составе которого действуют 493-я и 495-я истребительные эскадрильи, которые одними из первых в Европе начали летать на F-35A.

Во времена Холодной войны на авиабазе Лейкенхит хранилось американское ядерное оружие, но оно было вывезено оттуда в 2008 году после многолетних сокращений, связанных с разоружением на всем континенте.

Как давно это планировалось и что это даст

Впервые намек на восстановление ядерного хранилища в Лейкенхите появился в 2022 году в бюджетных документах США. Там были перечислены мероприятия по модернизации инфраструктуры, необходимые для обеспечения готовности к ядерным миссиям.

Потенциальное возвращение этого оружия будет означать значительный сдвиг в ядерной позиции НАТО в Европе на фоне ухудшения отношений с Россией.

"Это также добавило бы веса силам сдерживания НАТО против сил Владимира Путина", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания планирует купить истребители, способные нести тактическое ядерное оружие. Предварительно, такими самолетами могут стать "невидимки" F-35A Lightning американской компании Lockheed Martin, но рассматриваются и другие варианты.

Также стало известно, что Великобритания переходит в режим "готовности к войне" и объявляет о масштабном перевооружении на фоне роста глобальной угрозы. Правительство планирует построить до 12 новых штурмовых подводных лодок и вложить миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и киберзащиту, заявил премьер Кир Стармер.

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