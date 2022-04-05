Конгрессмены США призвали Байдена дать Украине больше оружия, чтобы Киев выиграл войну – CNN

Американские конгрессмены призывают президента США Джо Байдена увеличить поставки оружия Украине. Соответствующее письмо подписали более 30 законодателей как от Демократической, так и Республиканской партий.

Об этом пишет CNN. в частности, речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger и Javelin, а также боевых самолетах и ракетах большой дальности.

Так, представители партий Энди Ким и Джейсон Кроу просят предоставить Украине инструменты для борьбы с Россией. Кроме ракет большой дальности класса "земля-воздух", они говорят о необходимости противокорабельных ракет, о которых ранее вел речь Киев.

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Также конгрессмены призывают увеличить поставки ПЗРК и беспилотников с большей дальностью действия, которые позволят эффективнее нарушать линии снабжения российских войск.

"США вместе с союзниками и партнерами уже предоставили существенную военную помощь в ответ на российское вторжение, однако украинцам нужно сделать больше, чтобы Украина выиграла эту войну", – сказано в письме Байдену.

Как сообщал OBOZREVATEL, США предоставят еще 300 миллионов долларов военной помощи Украине. На эти деньги планируется закупить разное вооружение.

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