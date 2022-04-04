Германия отклонила просьбу Киева о передаче БМП Marder для защиты от России: в Welt раскрыли подробности

Германия отклонила запрос Украины на 100 бронетранспортеров Marder, необходимые нашей стране для отражения российского вторжения. Там сослались на то, что привязаны к обязательствам НАТО, поэтому решение должно быть принято в рамках Альянса.

Такой ответ озвучила в разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, пишет Welt. Отмечается, что запрос отклонен первоначально, однако официального ответа от федерального правительства не последовало.

"Есть запрос. Все наши собственные боевые машины пехоты Marder привязаны к обязательствам НАТО, поэтому решение также должно быть принято в рамках НАТО", – в свою очередь сообщили в Минобороны Германии.

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Там отметили, что поставку вооружений координирует канцелярия: "Решение министра обороны нецелесообразно, так как решает федеральное правительство в целом".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины. Соответствующее подтверждение он уже высказал президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом пока неизвестно, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.

Как сообщал OBOZREVATEL, семь стран-членов Евросоюза посоветовали своим гражданам не ехать воевать в Украину в качестве добровольцев. Соответствующее заявление подписали министры юстиции Германии, Бельгии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Испании.

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