'Мы сделали четкое предложение': Венс пригрозил, что США могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной

США заявили о возможном отказе от посреднической роли в завершении войны между Россией и Украиной, если их мирная инициатива не получит положительного ответа в ближайшее время. Вашингтон считает, что обеим сторонам были предложены справедливые условия, которые могут стать основой для завершения военных действий.

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Об этом сообщил аналитический ресурсClash Report, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника из Вашингтона. Американская сторона рассматривает возможность изменения внешнеполитического курса в случае отсутствия прогресса в переговорах.

"Мы сделали ясное и справедливое предложение и россиянам, и украинцам. Если мы не получим положительного ответа в ближайшее время, мы вынуждены будем пересмотреть наше участие в качестве посредника в этом процессе", – подчеркнул вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По сообщениям, американское предложение предусматривает прекращение боевых действий, смягчение санкций против России, а также некоторые уступки со стороны Украины, включая вероятный отказ от членства в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Вицепрезидент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон "оптимистично" оценивает шансы на завершение войны, указывая на определенный прогресс в переговорах, достигнутый за последние сутки.

Напомним, ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если в "ближайшие дни" в Белом доме решат, что мир "невозможен". Он пригрозил "двигаться дальше".

Президент США Дональд Трамп 17 апреля заявил, что, по его мнению, прекращение огня в Украине "близко" и что Кремль намерен вскоре связаться с ним по поводу предложения США. После ответа россиян будут приняты соответствующие решения.

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