США могут отключить Украину от Starlink в случае отказа Киева от соглашения об ископаемых – Reuters

Команда президента США Дональда Трампа продолжает давить на Киев, требуя предоставить Штатам доступ к критически важным полезным ископаемым Украины. Американские переговорщики при этом прибегают к откровенному шантажу.

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Пока они угрожают, что в случае отказа Украины от подписания соглашения Америка избавит украинскую армию доступа к спутниковой интернет-системе Starlink, которая позволила Украине установить паритет из РФ в использовании беспилотников на поле боя. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

"Американские переговорщики, давящие на Киев по поводу доступа к критически важным полезным ископаемым Украины, подняли вопрос вероятности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, сообщили Reuters три источника, знакомых с этим вопросом", – говорится в сообщении.

Собеседники Reuters отметили, что к угрозам отказом Украине в доступе к Starlink, принадлежащей компании соратника Трампа Илона Маска SpaceX, американцы прибегли к обсуждению между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента. Западные СМИ, которые писали об условиях, предложенных американцами изначально, сравнивали их с репарациями, наложенными на Германию после Первой мировой войны государствами-победительницами – с той лишь разницей, что Украина поражения в войне не потерпела, но платить должна была бы больше, чем платила Германия.

Снова вопрос об отключении Starlink в случае отказа Украины от требований США был поднят в четверг, 20 февраля, во время встречи специального представителя США в Украине Кейта Келлога с президентом Владимиром Зеленским.

"Во время встречи Украине сообщили, что ей грозит неизбежное прекращение услуги, если она не подпишет соглашение по важнейшим полезным ископаемым, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить закрытые переговоры. "Украинцы работают по Starlink. Они считают ее своей Полярной звездой", – сказал источник. "Потеря Starlink... была бы серьезным ударом", – говорится в материале издания.

В Reuters подчеркнули, что подключение к Интернету, которое обеспечивает Starlink для разрушенной войной Украины и ее армии, является для нашего государства "жизненно важным".

Тысячи терминалов Starlink Маск передал Украине в начале полномасштабного вторжения России, чтобы заменить коммуникации, уничтоженные государством-агрессором. Однако, пишет Reuters, впоследствии стало известно, что американский миллиардер, которого украинцы "прославляли как героя" за его поступок, по меньшей мере, однажды ограничивал доступ к Starlink. Это произошло осенью 2022 года, потому что Маск "начал более критично относиться к тому, как Киев ведет войну".

Потеря доступа к Starlink, по мнению старшего научного сотрудника Атлантического совета Мелинды Харинг, ударит по способности Украины эксплуатировать беспилотники. А это – ключевой столб военной стратегии нашего государства.

"Потеря Starlink изменила бы правила игры", — подчеркнула Харинг, отметив, что сейчас у Украины установился паритет с Россией в использовании беспилотников и артиллерийских снарядов.

"Украина имеет широкий спектр разнообразных возможностей беспилотников, начиная от морских и разведывательных дронов до беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", – добавили авторы материала.

На момент публикации статьи журналисты не получили ответы на запросы о вероятном прекращении Штатами доступа Украины к Starlink, которые они направили в Посольство Украины в США, Белый дом, Министерство обороны США и компанию SpaceX.

Напомним, ранее Киев отклонил предложенный Вашингтоном проект соглашения о доступе к украинским недрам. Впоследствии Зеленский объяснил, почему не разрешил подписать соглашение с США о полезных ископаемых.

В СМИ в это время раскрыли условия соглашения Трампа о редкоземельных металлах.

20 февраля стало известно, что США передали Украине "улучшенное" соглашение. А уже на следующий день советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский вскоре его подпишет.

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