Американские демократы коррупцию сателлитов рассматривали "по-соросовски" как инструмент влияния: "своим" – можно, прочим – нет (и как раз при их содействии борьба с коррупцией стала у нас также коррумпированной).

Республиканцы тоже разрешают коррупцию только "своим", однако же иностранцы для них "своими" не считаются – даже лояльные.

Для руководства миром им хватает рычагов иных, так что они всяческими юсаидами послушание не покупают (хотя пока что не все у нас такой непривычный подход уже успели осознать):

КОРРУПЦИЯ ЕСТЬ – ПРАВ НЕТ…