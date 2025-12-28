Видео дня
Блог | США и украинская коррупция: суровая правда жизни
Американские демократы коррупцию сателлитов рассматривали "по-соросовски" как инструмент влияния: "своим" – можно, прочим – нет (и как раз при их содействии борьба с коррупцией стала у нас также коррумпированной).
Республиканцы тоже разрешают коррупцию только "своим", однако же иностранцы для них "своими" не считаются – даже лояльные.
Для руководства миром им хватает рычагов иных, так что они всяческими юсаидами послушание не покупают (хотя пока что не все у нас такой непривычный подход уже успели осознать):
КОРРУПЦИЯ ЕСТЬ – ПРАВ НЕТ…
