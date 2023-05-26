Как иронично заметил известный видеоблогер Максим Кац, гарантами территориальной целостности россии сейчас являются Байден, Макрон и Шольц. Совершенно верно — согласен.

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Реакция на заход россиян в свою же российскую белгородскую область это подтвердила — из Америки донеслось бурчание как пентагоновское, так и даже госдеповское. Это не очень страшно, договоримся-объяснимся (однако Джона Кёрби надо уважать и называть его именно так, а не "по буквам" Кирби, чтобы не путать его с японской виртуальной игрушкой).

Что же касается списка от Каца, то в нём, как видим, нет Сунака, то есть Британия потому и Великая, что ведёт себя не столь опасливо, как США.

Нет среди гарантов мордора и главного китайца: КНР сейчас занята, скорее, противостоянием россии, а не её поддержкой. При этом что у Си на уме — у Токаева на языке: он посетовал, явно переводя с китайского, на беспрецедентный принцип "две страны — одно государство", которым руководствуется рф в отношении Беларуси.

Однако же этот удивительный принцип (уникальный феномен в мировой политике) неожиданно понравился некоторым у нас, предложившим его применить в отношениях Украины с Польшей. Думаю, впрочем, что не стоит доводить евроинтеграцию до абсурда. Рано или поздно мы снова обгоним Польшу по численности населения, приблизившись к ней — общими усилиями — и экономически, и даже, хоть, возможно, не очень скоро, по успешности борьбы с коррупцией, а главное — будем в большей, чем сейчас, безопасности. Единение перестанет быть столь насущно необходимым — и тогда мы снова вспомним о национальной идентичности и государственной независимости?

Но Польша — успешная европейская страна, а не проходной двор, чтобы то входить туда, то выходить. Лучше будем без всякого подобия российско-баларусского инцеста между сёстрами (но там — вдобавок и с изнасилованием) просто крепко дружить — как это принято в ЕС, только немножечко ещё родственнее. Однако же сливаться при этом в экстазе вовсе не обязательно.

(Ну а Швейцарию приводить в пример как успешную конфедерацию тут не надо: рядом с ней — "настоящие" Франция, Германия и Италия, так что их маленькие кусочки могут вместе и пошвейцариться, у нас же ситуация совсем иная.)

А Польша пока что может помочь Украине ещё и наведением порядка в той же Беларуси, пока та не стала российским ядерным складом. Причём нормальные беларусы Польше в этом наверняка помогут — вместе с полком Калиновского, ибо сейчас всё вполне реально. Да и российский гарант — Главная страна мира — не будет, надеюсь, слишком сильно возражать. Ну а несколько удачных попаданий "из Люксембурга" (куда надо и по ком надо) процесс сильно облегчат.

В общем, с Америкой — перетрём, россию — грохнем, с Польшей — навеки вместе, но без излишеств, и всё будет Украина!