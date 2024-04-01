'Спикер сделал очень четкие заявления': в США рассказали, когда вернутся к рассмотрению вопроса о предоставлении помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос о предоставлении пакета помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул. К работе конгрессмены-демократы и республиканцы вернутся с 9 апреля.

О позиции Джонсона заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер в интервью SBC News. По его словам, тот озвучил это также генсеку НАТО и дал понять, что поддерживает Украину.

Американский политик-республиканец подчеркнул, что спикер "сделал очень четкие заявления" о том, что вопрос помощи Украине будет главным в повестке дня. Поскольку были приняты все законопроекты, касающиеся финансирования федерального правительства США, Тернер надеется, что "украинский" пакет будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе.

"Думаю, что в целом мы получим пакет, который будет согласован с Сенатом и Белым домом, чтобы иметь законопроект, подписанный президентом. Конечно, это моя надежда. Ведь, как президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять спикеру Джонсону, мы находимся в критической точке", – отметил он.

Также добавил, что и директор ЦРУ, и министр обороны США четко дали понять, что Вашингтон находится на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральный дух воюющих украинцев, но и на их способность воевать.

"Путин это знает. Очевидно, это точка, где мы не можем позволить ему победить. Наши европейские союзники говорят, что цель Путина – война за пределами Украины с Европой. Мы должны остановить его в Украине", – заявил Тернер.

Он также выразил надежду, что Конгресс США может одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы 22 апреля.

Напомним: президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование в помощь Украине, объяснив, что от этого зависят ее возможности на поле боя.

В настоящее время одобрение Конгрессом США более $60 млн помощи для Украины блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерег, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Как сообщал OBOZ.UA, счетная палата правительства США провела аудит предоставленной Украине финансовой и военной помощи. После проделанной работы ведомство рекомендовало американскому правительству ввести процесс более эффективного отслеживания финансирования.

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