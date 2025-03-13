Спекуляции с формулировками и цены 'с потолка': что не так с американской военной помощью Украине

В последнее время активно обсуждают, сколько же на самом деле средств Соединенные Штаты Америки выделили на помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии. Звучат как завышенные, так и заниженные в разы оценки, однако точно можно сказать, что то, сколько получила Украина, и то, сколько выделили США, между собой почти никак не соотносится.

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Достаточно легко можно подсчитать, сколько потратил Вашингтон на противодействие российской агрессии, однако выяснить, сколько получил Киев, гораздо сложнее. Здесь возникает вопрос сколько фактически из того, что было выделено, успело дойти, и что вообще считать помощью. Об этом пишет "Милитарный", проанализировав законы, согласно которым выделялось финансирование, отчеты американских аудиторов и другие источники.

В общей сложности, если учитывать только прямые статьи помощи, то США выделили для Украины 30,24 млрд долларов бюджетной помощи + 3,5 млрд долларов гуманитарной помощи + 33,2 млрд USAI + 3,7 млрд FMF = 70,64 млрд долларов.

Кроме того, было выделено 27,68 млрд оценочной стоимости оружия со складов и 20 млрд долларов кредита, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов. Если сумировать все формы помощи, то выходит около 120 млрд долларов. Из них Украина уже получила помощи примерно в эквиваленте 80 млрд долларов.

Как выделялась помощь

Помощь Украине, начиная с полномасштабного вторжения РФ, выделялась в общей сложности пять раз в рамках законов Ukraine Supplemental Appropriations Act – по два раза в 2022 и 2023 годах и один раз в 2024 году. В общей сложности было выделено 182,8 млрд долларов. В эту сумму не входит предоставление помощи передачей оборудования со складов (PDA), поскольку эта помощь учитывается не деньгами, а оценочной стоимостью оборудования.

По состоянию на 31 декабря 2024 года из этих 182 млрд долларов конечные пользователи получили пособия на 83,4 млрд долларов. 57 млрд долларов было потрачено на заказы, но помощь еще не доставлена. 39,6 млрд долларов было выделено из бюджета, но еще не использовано, и 2,7 млрд долларов было потеряно из-за просрочки использования.

"Однако, несмотря на название, эти деньги выделялись не для Украины, это были "экстренные дополнительные ассигнования на ответные меры на вторжение России в Украину". Кроме того, в большинстве статей расходов администрация Байдена оставляла себе место для маневра расходами благодаря формулированию назначения средств как "на помощь Украине и странам, которые пострадали от ситуации в Украине". Поэтому просто анализируя статьи расходов, прописанных в законах, невозможно определить точную сумму средств, выделенных именно для Украины", – отмечает "Милитарный".

Стоимость военной помощи Украине

Согласно данным Пентагона, помощь в безопасности Украине составляет примерно 65,9 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля 2022 года. Однако в эту сумму они учитывают как передачу оборудования со складов (не деньги, а оценочная стоимость), так и непосредственно потраченные деньги.

Главные военные статьи расходов США в виде непосредственно денег можно разделить на четыре категории:

– замена вооружений и материальных средств, переданных Украине со складов министерства обороны в рамках президентского решения о сокращении вооружений (PDA) – 45,8 млрд долларов;

– усиление военной активности США (USEUCOM) в Европе и Европейская инициатива сдерживания (EDI) – развертывание американских вооруженных сил и предварительно размещенных запасов в Восточной Европе с целью сдерживания агрессии против союзников по НАТО – 44,8 млрд долларов;

– инициатива содействия безопасности Украины (USAI) – закупка вооружений и материальных средств для Украины непосредственно у производителей – 33,2 миллиарда долларов;

– иностранное военное финансирование (FMF) – выделение денег непосредственно иностранным правительством на закупку оружия и оборудования у американской промышленности – 6,7 миллиарда долларов.

Из этих расходов полностью предназначена для Украины только инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Иностранное военное финансирование (FMF) – около половины, пополнение запасов – в значительно меньшей степени, а усиление военной активности США вообще лишь косвенно относится к помощи Украине.

За статьей пополнения запасов скрывается формулировка "для замены оборонных товаров из запасов министерства обороны, а также для возмещения расходов на оборонные услуги министерства обороны и военного образования и подготовки, предоставляемых правительству Украины". Эти деньги также направлены на финансирование обучения украинских военных, обеспечение логистики при перевозке помощи и другие расходы. Что, вероятно, составляет достаточно незначительную долю от общей суммы.

Усиление военной активности США тем временем помогает проводить, например, полеты разведывательных самолетов вблизи границ с Украиной и в Черном море, что обеспечивает ВСУ разведывательной информацией.

USAI

USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) – программа США, финансирующая заказы оружия для Украины. По ней было выделено 33,2 млрд долларов, но из-за задержек в контрактах фактически их использовано лишь частично: 11,4 млрд уже предоставлено, на 11,2 млрд заказано, но не доставлено, а 10,6 млрд еще не использовано.

FMF

FMF (Foreign Military Financing) – программа грантового финансирования по закупке оборонных товаров США. Из выделенных 6,7 млрд долларов 3,7 млрд направлено Украине для покрытия боевых нужд и обслуживания техники.

Остальные средства пошли на программу "Отказ от российского оборудования", которая должна была лишить российскую оборонку доходов. Это делалось путем нахождения партнеров, готовых передать Украине российское вооружение, а взамен закупить американское по FMF.

PDA

Учет стоимости помощи в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority) усложнен из-за нечеткости законодательства США. Отсутствие единой методики оценки приводит к значительным разногласиям в стоимости переданного оборудования.

Главные проблемы, обнаруженные аудиторами:

– закон не дает четкого определения стоимости оборонных статей, что усложняет учет;

– министерство обороны использует различные методы оценки, что приводит к завышению стоимости помощи;

– около 61% оценок стоимости не могут быть подтверждены из-за отсутствия документации;

– после аудитов 2023-2024 годов стоимость переданной помощи снизили на 8,2 млрд долларов;

– несмотря на уценки, Пентагон учел лишь часть уменьшений и считает, что к началу 2025 года остаток PDA составляет 3,8 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным CNN, Соединенные Штаты Америки предоставили Украине только $69 миллиардов в виде военной помощи с начала полномасштабной войны. На втором месте – Европейский Союз, который оказал помощь в $54 млрд.

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