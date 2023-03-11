Создание антикоррупционного органа при Минобороны напоминало бои без правил, – Яровая

Скандал с закупками продуктов питания Министерством обороны не завершился, ведь общество требует создания общественного совещательного органа, который будет предотвращать дальнейшие коррупционные схемы. Этот процесс позволил впервые выйти на эффективную коммуникацию с ведомством, но не без своих нюансов: затягивание, ограничение в доступе к информации и совещаниям, напоминающим "бои без правил". Об этом в эфире Эспрессо рассказала соучредитель фонда "Мрия", волонтер Дана Яровая , являющейся членом рабочей группы по созданию совещательного антикоррупционного органа при Министерстве обороны.

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“Долгое время мы боролись за право совещательного органа иметь доступ к государственной тайне. Ведь сейчас все происходящее в Министерстве подпадает под гриф секретности и мы не можем создать орган, который не будет влиять ни на что. Но, имея доступ к определенным данным, член антикоррупционного органа сможет выявить, имели ли место картельный заговор, коррупционные схемы." — рассказала Дана Яровая.

Также Дана добавила, что 21 марта состоится всеукраинское голосование за кандидатов, которые могут стать членами антикоррупционного органа, а 31 мая должно состояться первое заседание.

"Новообразованный антикоррупционный совещательный орган при Министерстве обороны сможет контролировать процесс закупок, обеспечивать прозрачную деятельность ведомства, чтобы избежать дальнейших скандалов с "ценами на яйца". Если я войду в состав совещательного антикоррупционного органа, то буду делать все, чтобы он действовал в соответствии с Положением, чтобы наладить качественную и эффективную поставку, работала вся промышленность на Министерство обороны." – подытожила Дана.