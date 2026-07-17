Союзники оказывают давление на Грецию в связи с передачей Украине ракет для системы Patriot — СМИ

Партнеры Украины активизировали дипломатическое давление на Грецию с целью укрепления украинской противовоздушной обороны. В центре обсуждений – возможность передачи ракет для зенитных комплексов Patriot, находящихся на вооружении греческих военно-воздушных сил.

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Речь идет не о самих системах, а о боеприпасах, срок службы части которых может подходить к концу. Об этом сообщает eKathimerini.

Запрос Украины и позиция союзников

По данным источников, Украина обратилась к Афинам с просьбой предоставить до 200 ракет типа PAC-2 для систем Patriot. Этот запрос появился после предварительных консультаций относительно возможной передачи части греческих батарей, которые, однако, не завершились договоренностью.

В настоящее время основное внимание сосредоточено именно на ракетах, а не на полноценных зенитных комплексах. Союзники по НАТО и Европейскому союзу считают, что даже частичное пополнение запасов может существенно усилить украинскую систему противовоздушной обороны на фоне постоянных атак.

Состояние ракет и возможные варианты передачи

Украинские официальные лица отмечают, что некоторые из ракет, находящихся на вооружении Греции уже более двух десятилетий, могут приближаться к завершению своего эксплуатационного ресурса. В таком случае их передача могла бы стать целесообразной при условии подтверждения пригодности к использованию.

Среди возможных сценариев рассматривается вариант косвенной передачи: Греция могла бы продать ракеты Норвегии, которая, в свою очередь, передала бы их Украине. В то же время в отчетах отмечается, что Афины пока не демонстрируют готовности согласиться на такие предложения.

Аргументы Греции и предыдущая помощь Украине

Греческая сторона подчеркивает, что уже вносит вклад в безопасность союзников, в частности, путем развертывания систем Patriot за пределами страны. Одно из таких подразделений работает в Саудовской Аравии, где обеспечивает защиту стратегической инфраструктуры.

Кроме того, ранее Греция уже передавала Украине другие средства противовоздушной обороны, в частности ракеты Sea Sparrow и Crotale. Это происходило в тех случаях, когда срок службы таких систем в составе греческих вооруженных сил подходил к концу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина впервые приблизилась к возможности наладить собственное производство ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Соответствующее политическое решение уже принято. Реализация проекта позволит существенно усилить защиту украинского неба и спасти тысячи жизней.

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