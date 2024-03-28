Совет Украина-НАТО провел чрезвычайное заседание по просьбе Киева: что обсуждали

28 марта 2024 г. в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО на уровне послов. Это заседание было созвано по инициативе украинской стороны в связи с ракетными обстрелами, совершенными Россией против критической инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщили на Facebook-странице Миссии Украины при НАТО. В заседании принял участие министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он сообщил союзникам о последствиях атак России и о мерах, которые Украина принимает для реагирования на обстрелы.

Он также призвал государства-члены НАТО усилить защиту украинских городов и граждан, предоставляя дополнительные системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны, а также ракеты для этих систем.

Заметим, что в последние несколько дней российские оккупанты осуществили ряд массированных ракетных и дроновых атак по городам Украины, включая Киев, Харьков, Одессу, Сумы, Запорожье. Россия также прицельно атаковала ракетами ДнепроГЭС – крупнейшую ГЭС в Украине.

Ранее сообщалось, что в результате самой масштабной атаки России на украинскую энергосистему, проведенной 22 марта, серьезно пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. Повреждены все энергоблоки станций. В случае повторения атаки такого масштаба в Украине останется доступна только базовая генерация.

Как сообщал OBOZ.UA, на полноценное восстановление ДнепроГЭС после вражеской атаки уйдут годы. Впрочем, ситуация на самой плотине станции контролируемая, а угрозы прорыва нет.

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