Соратница Януковича Анна Герман 'засветилась' в Испании: радуется жизни в курортном Бенидорме. Фото

Бывшая соратница беглого президента Виктора Януковича Анна Герман уехала в Испанию. Ее заметили в городе Бенидорм – одном из самых знаменитых курортов побережья Коста-Бланки.

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Соответствующее фото попало в сеть. На снимке, сделанном в продуктовом магазине, запечатлена женщина со светлыми волосами, в которой узнали Герман.

"Интересно, почему Анна Герман сейчас не в Тюмени или Ростове, где ее бывший шеф, а в испанском Бенидорме?" – написал автор фото, блогер из Мариуполя.

Фото Герман из курортного города не оставило украинцев равнодушными. Они удивлены, что политик уехала от войны не в "любимую" Россию, а наслаждается жизнью на "загнивающем" Западе.

"А чего же не в родимую гавань", "А как же Липецк? Надеюсь, возвращение в Украину не состоится", "Всю жизнь продвигала пророссийскую политику, народ мучается, а она кайфует", "А в Архангельск слабо, к братьям?", "Про расеюшку чесали, а сами в загнивающую Европу свалили", "Пропагандируют совок, а живут в Европе", "А как же русский мир?" – пишут люди.

Бенидорм расположен в уютной бухте на Средиземном море. Он считается местом отдыха людей со средним европейским достатком. В то же время Бенидорм называют испанским Нью-Йорком из-за большого количества современных небоскребов.

Подтверждения того, что на фото действительно Герман, пока нет – только визуальное сходство.

Прошлой весной СМИ писали, что Герман якобы была замечена в Киеве на похоронах президента Леонида Кравчука, умершего 10 мая 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Журналисты заметили беглого депутата Александра Онищенко на отдыхе в Куршевеле. В Украине он официально числится в розыске МВД.

– На похоронах коллаборанта Кирилла Стремоусова в Крыму засветился министр времен Януковича Дмитрий Табачник, ныне объявленный во всеукраинский розыск. Церемония проходила 11 ноября в Симферополе.