Соратник Путина 'замахнулся' на Одессу на фоне мирных инициатив Трампа: что сказал

Помощник и давний соратник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев считает, что РФ не достигла всех своих целей в войне против Украины, и "замахнулся" на Одессу. Он считает, что страна-террористка только приближается к "победе".

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Такие заявления российский политик выдал в интервью для пропагандистских СМИ на фоне мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Патрушев добавил, что будущее Одессы "не связано с киевским режимом".

Отвечая на вопрос, претендует ли Россия на украинские порты, помощник Путина цинично заявил, что одесситы якобы не имеют ничего общего с Украиной.

"Считаю, что Одесса и подавляющее большинство ее жителей не имеют ничего общего с киевским режимом... Жители регионов Украины, в частности причерноморских, должны сами определять свое будущее... безвольно подчиняться киевским нелегитимным властям они не хотят", – сказал Патрушев.

Он также обвинил Украину в "полной недоговороспособности", которую, мол, Киев "неоднократно демонстрировал", ставя в пример ситуацию с безопасностью судоходства в Черном море.

К тому же соратник российского диктатора убежден, что "контуры нашей победы (в войне с Украиной – Ред.) уже хорошо просматриваются").

Напомним, по словам Пескова, Путин заявил, что Россия готова проводить переговоры с Украиной. В частности, Москва также не ставит предварительных условий для начала процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь российского диктатора Путина заявил, что Россия якобы не собирается ни на кого нападать в Европе. По его словам, страна-агрессор "не имеет территориальных претензий" к европейским государствам.

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