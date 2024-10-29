'Солдаты Кима' против ВСУ: зачем они Путину, почему недоволен Китай и введут ли теперь войска НАТО в Украину

Госдума России 24 октября ратифицировала договор с КНДР о так называемом "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", предусматривающем в том числе и военную поддержку. Но не дожидаясь этого факта, Пхеньян уже активно начал его выполнять – отправил около 8 миллионов снарядов собственного производства, баллистические ракеты, а теперь и солдат на фронт в Украину.

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Появление тысяч северокорейцев на поле боя будет означать эскалацию войны, но реакция Запада (как для такого развития событий) пока достаточно сдержанна. Только Южная Корея будет принимать "поэтапные меры" против КНДР и РФ в ответ на их военное сотрудничество. В том числе Сеул рассматривает возможность отправки в Украину наступательного и оборонительного вооружения.

28 октября Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО. По результатам встречи генсек Альянса Марк Рютте отметил, что войска КНДР уже в Курской области, а это значительная эскалация со стороны РФ, но не конкретизировал, как именно будет реагировать НАТО.

О том, к каким последствиям приведет привлечение Россией к войне против Украины северокорейских солдат, – в материале OBOZ.UA.

Почему это не так позитивно для РФ, как кажется

Присутствие северокорейских войск в России кажется победой и очередной "кузькиной матерью" для Запада. Однако важность даже 12 тысяч новых солдат следует рассматривать в контексте. Например, россияне теряют столько людей за десять дней боев. Поэтому такая численность явно не изменит основной арифметики войны. Учитывая, что КНДР провоцирует и готовится к войне с соседней Южной Кореей, вряд ли она позволит передать Путину сотни тысяч своих солдат.

Такой шаг больше похож на проявление слабости, ведь если "все идет по плану" и Россия побеждает, как утверждает диктатор РФ Путин, то зачем тогда Москва привлекает иностранцев на свою сторону. То есть "солдаты Кима" могут свидетельствовать, что Россия "в отчаянии" и ищет варианты, потому что не хочет проводить мобилизацию самостоятельно". Об этом говорит и генеральный секретарь НАТО Рютте: "Переброска северокорейских военных в Курскую область – это эскалация войны и признак растущего у Путина чувства безысходности".

Но есть предположение, что привлечение корейцев на фронт необходимо Кремлю для усиления позиции на вероятных переговорах, о которых всех говорят, и демонстрации союзнических возможностей с КНДР на фоне уменьшения помощи Украине от Запада и все еще отсутствия разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Мол, Москва имеет реального союзника, готового с российским диктатором на все, а чего стоят ваши западные партнеры?

Реакция пока сдержанная

Генсек НАТО Рютте заявил, что может официально подтвердить присутствие солдат Северной Кореи в Курской области России только 28 октября после встречи с представителями Южной Кореи. В Альянсе наконец признали, что "углубляющееся военное сотрудничество России и Северной Кореи – угроза для Индо-Тихоокеанского и Евроатлантического регионов". Но, как отмечают западные СМИ, пока потенциальный ответ на такие шаги НАТО ограничен. Он может включать усиление поддержки Украины (о чем может идти речь, конечно же, не сообщается) и укрепление партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

В США хоть и признали факт присутствия раньше НАТО, но заявили, что "внимательно следят за отправкой КНДР войск для участия в войне в Украине". При этом так и не дали разрешения на удары американским оружием по территории РФ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на последнем брифинге.

Параллельно в Конгрессе США предложили американским военным нанести удар по северокорейским войскам в Украине.

"Администрация Байдена-Харрис должна четко отметить, что участие северокорейских войск в этом конфликте является "красной линией" для США. Если войска Северной Кореи вторгнутся на суверенную территорию Украины, Соединенные Штаты должны серьезно рассмотреть вариант прямых военных действий против северокорейских войск", – заявил глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Тернер. Но такие заявления больше похожи на троллинг действующей администрации, чем на потенциальные ответные шаги от США.

Идея Макрона о размещении войск в Украине вновь жива?

Французский президент выдвинул свое предложение в феврале, но оно было быстро отклонено канцлером Германии Олафом Шольцем, который поклялся, что ни европейские, ни натовские войска не будут размещены в Украине.

После подтверждения появления войск КНДР министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что европейским странам пора вернуться к идее президента Франции о развертывании войск в Украине.

"Мы должны вернуться к "сапогам на земле" и другим идеям, предложенным Макроном. Ведь Северная Корея действительно сделала это. Мы все еще отстаем, реагируя на эскалацию, вместо того, чтобы обратить ее обратно. Идеи Макрона следует пересмотреть, лучше поздно, чем никогда", – сказал Ландсбергис.

Однако, как сообщает издание Politico, страны Евросоюза поднимут вопрос об отправке миротворцев в Украину только после окончания войны. В частности, бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштайн заявил, что европейские страны должны подготовиться к отправке контингента в Украину, чтобы предоставить "серьезные гарантии безопасности". По его мнению, в случае создания демилитаризованной зоны между Украиной и Россией, ее должны занимать именно европейские силы, а не НАТО.

Получит ли Украина нового союзника?

Кажется, Путин и Ким Чен Ын "создали" для Украины нового крепкого союзника. Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Сеул "не будет сидеть сложа руки", пока КНДР отправляет войска на войну в Украину, и готов принять меры. До последних дней страна, которая является одним из ведущих производителей современного оружия, сохраняла принцип недопустимости прямой поставки летального оружия Украине.

"Если КНДР направит специальные силы на войну в Украину в рамках сотрудничества с РФ, мы будем поддерживать Украину поэтапно и также рассмотрим и реализуем необходимые меры по обеспечению безопасности на Корейском полуострове", – сказал Юн Сок Йоль. По его словам, Сеул готов рассмотреть возможность отправки оружия в Украину, поскольку предполагаемое развертывание северокорейских войск в России является "провокацией, угрожающей глобальной безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Европе".

Си все это не нравится

Переброска в Россию войск КНДР "стала драматическим шагом, и Китаю это ничуть не нравится", указывает Financial Times. Значительное сближение КНДР и России может привести к дестабилизации на Корейском полуострове и даже более широком в Дальневосточном регионе. С одной стороны, Пхеньян может получить от Москвы более современные военные технологии, в том числе для ракетной и ядерной программ, что ускорит гонку вооружений в регионе, но с другой стороны, в ответ демократические страны региона будут укреплять свой альянс в Азии.

Недовольство китайских властей проявилось еще до того, как стало известно, что Ким отправил Владимиру Путину своих спецназовцев, чтобы те помогли ему в войне с Украиной. На прошлой неделе глава КНР Си Цзиньпин поблагодарил Кима за поздравление в честь 75-летия образования коммунистического Китая, но опустил регулярно употребляемое до сих пор выражение "дружественная соседняя страна". На Востоке такие моменты не происходят просто так и имеют целью указать на проблему.

Такое сотрудничество Путина и Кима идет вразрез с китайско-бразильским мирным планом, который Си активно проталкивает – не увеличивать эскалацию и не распространять войну на третьи стороны. Собственно, Си Цзиньпин в рамках саммита БРИКС лично призвал отказаться от "подливания масла в огонь" и втягивания в войну в Украине третьих стран", но это заявление прозвучало на фоне сообщений об отправке в Россию солдат из КНДР, что еще больше разозлило китайского лидера.

Фактическое полноценное вступление Северной Кореи в войну на стороне России происходит еще и тогда, когда КНР пытается нормализовать отношения с некоторыми странами Запада. Ведь любое улучшение связей с бывшими врагами поможет Китаю компенсировать обострение напряженности в отношениях с США после выборов. Так, Китай сообщил Великобритании и Японии, что хочет перевернуть страницу в двусторонних отношениях. Также экспорт вина из Австралии подскочил более чем на треть в этом году, чему способствовало увеличение поставок в Китай после того, как страны прекратили ссору. Следующим шагом КНР может стать разрешение на экспорт морепродуктов из Японии, и все это происходит на фоне заявлений об улучшении взаимоотношений между этими странами. Но все эти шаги могут оказаться тщетными из-за усиления российско-северокорейской "дружбы".

Если и далее просто за всем наблюдать, то диктатуры будут побеждать

"Относительно реакции Запада на появление солдат КНДР, то все время войны ощущается определенное опоздание. По всей видимости, в ближайшие дни будут звучать заявления обеспокоенности. И потом, когда эта информационная волна начнет спадать, эти корейские войска могут уже применять и на территории непосредственно самой Украины. Что касается логики действий Путина, то мне кажется, что это усиление состава войск. Да, пока мы имеем 10-12 тысяч корейских солдат, но это первая партия, а дальше их будет только больше. Ведь в Корее миллион военнослужащих, 4-5 миллионов резервистов. То есть там есть, что брать", – отметил глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж.

По словам Сергея Джерджа, в целом реакции НАТО, США, Европейского Союза, ООН фактически пока нет. И это все на фоне того, что ядерные державы объединились и ведут войну в Европе.

"Заявляется, что будет усиление противодействию "оси зла" в Индо-Тихоокеанском регионе. Это все замечательно, но что в отношении Украины, где идет война и где уже убивают людей. То есть мы здесь хотим видеть адекватную реакцию. Мы не просим много, а хотим лишь получить разрешение, скажем, для начала бить дальнобойным оружием по военным объектам на территории России. Это что-то изменит для НАТО? Я думаю, что ничего. Мы говорим о том, чтобы нам предоставили приглашение для вступления в НАТО. И само приглашение – это политический шаг, который тоже еще ни к чему никого не обязывает. Это не является никакой эскалацией, а наоборот, распространением гарантий безопасности", – отмечает Сергей Джердж.

Что касается идеи Макрона, то, по мнению Сергея Джерджа, это также возможно и нужно сделать. Например, начав с размещения инструкторов для украинских военных на территории Украины.

Что касается действий США, то, по мнению Сергея Джерджа, у Байдена есть все шансы войти в историю, как вошли в свое время Рейган, Рузвельт, Черчилль. Иначе если и далее просто "наблюдать и разводить руками", то диктатуры будут побеждать.

"Что касается отношения Китая к появлению корейских солдат на фронте, то на самом деле активно сотрудничать КНДР с Россией не могла бы без разрешения КНР, которая в значительной степени контролирует это государство. Поэтому такая китайская позиция может быть тоже игрой, чтобы демонстрировать всем: смотрите, мы вроде бы это и не поддерживаем, не пишите нас через запятую с РФ, КНДР и Ираном. С другой стороны, действительно, есть элементы, которые говорят о том, что, возможно, это сотрудничество китайцам действительно не нравится. Что это может привести к втягиванию других стран в Европе и мире на сторону Украины, скажем так. И в целом это консолидирует Запад как таковой. То есть эти процессы могут усиливаться", – отметил Сергей Джердж.