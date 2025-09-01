Соглашение о недрах: выяснилось, кто будет представлять Украину в инвестфонде из США

Руководящий совет Американо-украинского инвестфонда восстановления сформировали 1 сентября. В состав украинской стороны вошли Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, его заместитель Егор Перелыгин и государственный секретарь МИД Александр Карасевич.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем официальном телеграмм-канале. По ее словам, все делегированные специалисты имеют значительный опыт в привлечении инвестиций, переговорах с международными партнерами, стратегическом планировании и хорошо разбираются в вопросах недропользования.

Правительство рассматривает фонд как инструмент для восстановления экономики и привлечения ресурсов в критически важные сферы. В кулуарах отмечают, что именно прозрачные процедуры отбора проектов станут залогом доверия доноров.

Открыть работу совета планируют 3 сентября. На этом заседании делегаты будут определять основные принципы отбора инвестиционных проектов и согласовывать ключевые операционные процедуры. Ожидается, что первые решения могут появиться еще до конца осени.

Соглашение о недрах: как это было

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда. Договоренность не требовала изменений Конституции Украины и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед США.

В документе содержится конкретный перечень 57 полезных ископаемых – общий для тех, рента с которых будет пополнять Фонд, и тех, в добычу которых будет иметь право вкладываться этот Фонд. В него вошли не только редкоземельные металлы, но и другие элементы, включая нефть и газ.

– общий для тех, рента с которых будет пополнять Фонд, и тех, в добычу которых будет иметь право вкладываться этот Фонд. В него вошли не только редкоземельные металлы, но и другие элементы, включая нефть и газ. Работа Фонда будет касаться только новых месторождений , лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. При этом право владения месторождениями остается за Украиной.

, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. При этом право владения месторождениями остается за Украиной. Контроль над работой Фонда будет осуществлять компания с правлением из трех украинских и трех американских представителей , которые будут совместно принимать решения об инвестициях и распределении денег. Ранее предполагалось, что у США будет большинство голосов в правлении, но эту норму удалось отменить.

, которые будут совместно принимать решения об инвестициях и распределении денег. Ранее предполагалось, что у США будет большинство голосов в правлении, но эту норму удалось отменить. Фонд будет наполняться обеими сторонами в соотношении 50 на 50. США смогут засчитывать новую военную помощь Украине как свой вклад в Фонд, но уже оказанная поддержка не учитывается, то есть украинская сторона не будет выплачивать "долги", о которых ранее заявляли Штаты.

Украине как свой вклад в Фонд, но уже оказанная поддержка не учитывается, то есть украинская сторона не будет выплачивать "долги", о которых ранее заявляли Штаты. Фонд обязан инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. На это время выплаты из Фонда будут запрещены, можно будет только реинвестировать доходы, а не выводить их.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, которые будут регулировать процедуру перечисления Украиной средств в качестве взносов в совместный с США Фонд восстановления. В августе стало известно о начале аудита всех недропользователей на стратегических месторождениях с целью вернуть бездействующие лицензии на аукционы. Также перезапустят конкурсы на Межигорском и Свичанском участках с новыми условиями для привлечения американских инвестиций.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине достигает 14,8 трлн долларов. При этом запасы Донецкой области оцениваются в 3,8 трлн долларов, а Одесской и Черновицкой – менее чем в 10 млрд долларов. В то же время к значительной части своих ископаемых Украина сейчас не имеет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!