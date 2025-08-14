Начинаются масштабные проверки недр: Украина взялась за выполнение соглашения с США о полезных ископаемых

Украинское правительство проведет аудит всех недропользователей на стратегических месторождениях, чтобы вернуть бездействующие лицензии на аукционы. Также перезапустят конкурсы на Межигорском и Свичанском участках с новыми условиями для привлечения американских инвестиций.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, цель – выяснить, кто реально ведет добычу, а кто только удерживает лицензии без работы, блокируя развитие отрасли.

Премьер поручила Министерству экономики и Государственной службе геологии и недр провести комплексный аудит всех недропользователей, которые получили лицензии на добычу в стратегических точках страны. По ее словам, государство намерено прекратить практику, когда права на разработку месторождений годами находятся "в спячке" из-за бездействия владельцев.

"Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты или должны давать результат, или вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", – отметила Свириденко. Кроме аудита, правительство решило перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках.

Речь идет о стратегически важных объектах, которые имеют потенциал стать источником существенных поступлений в бюджет и повысить энергетическую независимость Украины. Обновленные условия предусматривают:

право партнера из США выкупить продукцию;

гарантию, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия.

Такие изменения реализуют положения Американско-Украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления, что открывает возможности для привлечения западных инвестиций в стратегические ресурсы. Свириденко подчеркнула, что украинские природные ресурсы должны работать на экономику государства. Введение аудита и новых правил конкурсов должно стимулировать развитие добывающей отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о недрах между Украиной и США. Изменения будут регулировать процедуру перечисления Украиной средств в качестве взносов в совместный с США Фонд восстановления.

