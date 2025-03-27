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Блог | Соглашение о критических ископаемых Украины с США можно заключать только при нескольких условиях
Соглашение о критических минералах Украины с США может заключаться, но только при соблюдении нескольких условий:
Далее текст на языке оригинала.
- Розглядаються насамперед ресурси, що можуть бути видобуті на тимчасово окупованих територіях. Відповідно, мірою деокупації українських земель видобуток і надходження збільшуватиметься.
- США зобов'язуються і надалі визнавати РФ агресором і жодним чином не співпрацювати з фізичними та юридичними особами, які грабують українську власність, зокрема критичні мінерали, на українській незаконно анексованій та тимчасово окупованій території в межах міжнародно визнаних кордонів України. Натомість – застосовувати до них санкції.
- Жодні фінансові ресурси, що надійшли із США до України до набуття Угодою чинності не можуть розглядатися в якості боргів України.
- Підготовка та укладання Угоди відбувається на всіх стадіях відповідно до Конституції та законів України, зокрема, Закону "Про міжнародні договори України".
- Відповідно до Закону "Про міжнародні договори України" цей міжнародний договір укладається Президентом України (Стаття 3 п.1) від імені України (Стаття 3, пункт ґ) та вноситься до Верховної Ради України на ратифікацію. Розгляд питання Парламентом України відбувається відповідно до законів й нормативних актів України з дотриманням всіх необхідних процедур та з максимальною прозорістю для суспільства.
І взагалі, хочеться почути від влади чітку позицію стосовно червоних ліній в цьому питанні і як ці українські ресурсні "подарунки", права на які належать Українському народу, будуть компенсовані безпековими гарантіями.
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