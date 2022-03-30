Каждый раз, когда мы обсуждаем дальнейшее развитие военных действий или переговорного процесса, мы пытаемся понять позицию украинского президента и участников переговорного процесса с украинской стороны.

Реалистичны ли условия, которые мы предлагаем Москве? Почему мы идем на уступки? Почему не добиваемся полной победы?

Но это - неправильный подход. Нужно понять, что у всех нас - одна цель и как следствие очень близкие подходы к решению проблемы. И президент, и обычные граждане хотят завершения войны, освобождения территории, возобновления нормальной жизни. Да, подходы могут быть разными - но цель все равно одна, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Для того, чтобы понять, что будет происходить на самом деле, важно уяснить, каковы намерения врага. Чего хочет Путин? Ну и начинать нужно с самого простого: цель российского президента - ликвидация Украинского государства. Да, оказалось, что добиться этого не так просто. Блицкриг провалился. Санкции оказались куда более серьёзными. Но разве это означает, что Путин отказался от этой цели? Вовсе нет. Ведь без ликвидации Украины он не сможет приблизиться к своей главной задаче - восстановлению "исторической России" в границах СССР.

Сейчас мы наблюдаем, как перегруппировываются российские войска под Киевом. Так же "перегруппировываются" и планы Путина. Если упростить задачу - главный акцент будет сделан на отвоевании Донбасса при одновременном разрушении украинских городов и инфраструктуры ракетными ударами по всей стране. И если российским оккупантам удастся выйти на границы Донецкой и Луганской областей, они двинутся на завоевание новых регионов Украины. Разумеется, в том случае, если хватит сил. В том случае, если они не будут остановлены. Но мы сейчас говорим исключительно о планах Путина, а не о возможностях - российских или украинских.

А что же тогда переговоры, вокруг которых разгорелись такие страсти? Ничего. Для Зеленского эти переговоры - попытка найти путь к миру. А Путина переговоры интересуют лишь в той связи, в которой они помогают создать пропасть между украинской властью и украинским народом. Не меньше. Но и не больше.