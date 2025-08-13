СМИ: Трамп не будет говорить на встрече с Путиным о территориях

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп договорился с европейскими лидерами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, о "красных линиях" для будущих переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. В частности, на встрече с глазу на глаз они не будут обсуждать территориальные вопросы. Зато американский президент будет добиваться немедленного прекращения огня в войне в Украине.

Также Трамп заверил, что намерен "быстро организовать" трехсторонний саммит с Зеленским, Путиным и собой. Как сообщает The Wall Street Journal, об этом он сказал "европейским партнерам" во время видеосвязи 13 августа.

Отдельно Трамп в очередной раз пригрозил Путину "очень серьезными последствиями", если тот откажется от главного требования американского лидера на предстоящей встрече – от прекращения огня.

Что предшествовало

Напомним: сегодня украинский лидер посетил Германию, где, среди прочего, принял участие в видеоконференции с руководителями стран "коалиции желающих" Великобритании, Франции и ФРГ. Именно к этой видеовстрече и присоединился президент США.

Также с американской стороны в конференции приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и посланник Трампа в Украине Кит Келлог. Со стороны Европы, кроме указанных, также принимали участие высокопоставленные чиновники Италии, Польши, Финляндии, ЕС и НАТО.

Цель этой конференции заключалась в формировании общей позиции США и Европы накануне переговоров между Путиным и Трампом.

О чем шла речь на видеовстрече

The Wall Street Journal цитирует канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил, что Трамп на Аляске не будет с Путиным вести переговоры по территориальным вопросам, потому что "это должна обсуждать с Россией Украина".

Когда американский лидер пообещал на встрече требовать немедленного прекращения огня, он (по словам двух источников издания) добавил, что не ожидает немедленного согласия от Путина.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя видеовстречу, отметил, что "президент Трамп четко дал понять: США стремятся достичь перемирия на этой встрече".

Позиция Европы

Издание отмечает, что лидеры Европы вместе с президентом Украины представили Трампу пять "четких красных линий", которые должны учитываться на саммите в Аляске. Это:

прекращение огня как предпосылка для дальнейших переговоров; безусловное участие Украины в переговорах; любые территориальные обсуждения должны начинаться с текущих линий фронта; обязательные западные гарантии безопасности, которые Россия должна принять; поддержка со стороны США и Европы, включая Украину, любого соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, эти "красные линии" были определены в Европе сразу после сообщения, что первый раунд переговоров на Аляске пройдет без Зеленского.

