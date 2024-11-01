'Слуги народа' в Киевсовете провалили правки 'ЕС', усиливающие армию, – Прокопив

Провластная фракция "Слуг народа" в Киевсовете цинично провалила правки "Евросолидарности" в План победы Украины, полностью пренебрегнув национальными интересами во время войны.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

"Фракция "ЕС" дала очень четкие и важные правки к Плану победы: усиление украинской армии, развитие украинского ВПК, построение качественных фортификаций, введение санкций против страны-агрессорки и синхронизацию их с международными", – сообщил председатель фракции "ЕС" в Киевсовете Владимир Прокопов.

По его словам, предложения "ЕС" не были поддержаны провластной фракцией "Слуга народа", которые четко показали всем украинцам, что для них абсолютно не важен вопрос стабилизации фронта и разработка отечественных военных технологий во время войны.

Правки "ЕС" предусматривали:

Обеспечение наших военнослужащих необходимыми вещами для защиты и максимально эффективного ведения боевых действий. Сейчас это бремя полностью лежит на волонтерах и благотворительных фондах, поскольку государство полностью провалило это направление.

Укрепление линии соприкосновения фортификаций. К сожалению, не всегда укрепления возводятся качественно и правильно определенных местах. Потому украинским воинам приходится отступать туда, где их нет.

Создание специального фонда, который будет наполняться средствами военного сбора и военных облигаций. Деньги фонда должны быть использованы исключительно для нужд ВСУ.

Развитие собственного производства оружия и разработка военных технологий. Речь идет о создании высокотехнологичного оружия, средств ПДТР, РЭБ, БПЛА, FPV-дронов и разработке отдельной ракетной программы, а также финансировании собственного ВПК.

Ужесточение отечественных санкций против РФ, а также их синхронизация с международными. Введение новейших санкций для ослабления русской экономики.

Перевод украинской экономики в режим военного времени. Это будет толчком для развития и модернизации собственного вооружения и наполнения бюджета. Такой шаг более эффективен, чем повышение налогов для малого и среднего бизнеса.

Возобновление доверия общества к власти.

Обеспечение справедливой мобилизации с указанием четких сроков службы.

Соблюдение свободы слова и равных возможностей для всех представителей СМИ.

Гарантирование прозрачности работы государственных институций.

Обеспечение вступления Украины в НАТО. Провести все необходимые реформы для скорейшего вступления в Североатлантический альянс. А также направить все усилия на получение гарантий безопасности на ближайшей встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"Теперь киевляне могут увидеть, кто есть кто. Для кого важно согласие и победа, а для кого – политические интриги", – подчеркнул Владимир Прокопов.