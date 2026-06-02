Консенсус историков и ПЦУ: в Киево-Печерской Лавре вернули Илье Муровцу историческое происхождение. Фото

В Киево-Печерской лавре изменили надпись возле мощей святого Ильи-Печерского, указав его как Илью Муровца вместо Ильи Муромца. Изменения появились после обновления Ближних пещер, которые снова открыли для посетителей 24 февраля.

Об этом изменении написал в Facebook графический дизайнер Богдан Гдаль. Он обратил внимание на фотографии после обновления Ближних пещер и назвал решение важным шагом к возвращению исторических названий и контекстов.

Гдаль отметил, что возле мощей святого теперь указано имя "Муровец" через букву "в". По его словам, это имеет значение для исторической традиции, поскольку фигуру былинного богатыря связывают с Моровском, расположенным к северу от Киева.

Новую надпись разместили возле мощей преподобного в пещерах Лавры. Таким образом в названии использовали вариант, который связывает былинного героя с древним Моровском на Черниговщине, а не с российским городом Муром.

Историческая привязка

Автор сообщения отметил, что в русской традиции Илью долгое время связывали с городом Муром во Владимирской области РФ. В то же время он обратил внимание, что в былинах герой за короткое время добирался до Киева, тогда как расстояние от Мурома до украинской столицы составляет около тысячи километров.

Зато древний Моровск, который также упоминается как Моровск или Моровийск, расположен примерно в 90 километрах от Киева. Именно поэтому, по мнению автора публикации, такая географическая привязка больше соответствует сюжетам древних преданий.

"Эта замена – не просто исправление опечатки. Это точечный и чрезвычайно точный удар по одному из краеугольных камней российского имперского мифа", – написал Богдан Гдаль.

Обновление надписей

Об участии в обновлении надписей в Лавре ранее рассказывал каллиграф Алексей Чекаль. Напомним, что Ближние пещеры снова открыли для украинцев 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения России и в Национальный день молитвы. Сам каллиграф работал над шрифтовыми решениями и надписями для монастыря.

Он отметил, что во время работы пытался опираться на историческую традицию украинского письма. В частности, новые шрифты создавали с учетом надписей XV века и особенностей Киевского псалтыря 1397 года.

Чекаль также отметил, что возвращение украинских названий, имен и топонимов в Лавре является частью процесса восстановления собственного исторического наследия. По его словам, такие изменения помогают избавиться от колониальных наслоений, которые формировались в течение длительного времени.

Как сообщал OBOZ.UA, во время очередной террористической атаки РФ по столице в ночь на 24 января были повреждены объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Они внесены в Список всемирного наследия "ЮНЕСКО".

