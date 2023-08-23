Сломать сценарий Путина и сделать все для победы: Порошенко призвал ускорить подготовку к Вашингтонскому саммиту НАТО

Мы должны вместе готовиться к Вашингтонскому саммиту НАТО, который должен дать четкий сигнал для будущей безопасности Украины. Потому что сейчас за нашу независимость и безопасность платят жизнями воины на фронте.

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Об этом заявил Петр Порошенко с трибуны парламента.

"С Днем государственного флага, уважаемые коллеги, дорогой украинский народ. Но даже в эти дни печальные новости не учитывают праздничный календарь. Сегодня ночью я получил трагическое известие о гибели моего товарища, депутата Киевсовета, полковника, начальника штаба УГА, боевого побратима Дмитрия Яроша и члена нашей команды, который погиб под Курдюмовкой, когда бросился помогать эвакуировать раненых в боях на Востоке. Я хочу отметить, что у меня в кабинете все это время, еще с 2015 года, стояло мое с ним фото на фоне украинского флага, когда он победил на "Играх непокоренных", – рассказал Порошенко о гибели Сергея Ильницкого (позывной "Сокол").

"Это та цена, которую сегодня Украина каждый день платит, чтобы сохранить свою независимость. Сергей говорил, что там, где флаг Украины, там и есть Украина", – добавил он.

"Сейчас, когда мы едем на фронт, во время каждой поездки, на Востоке или на Юге солдаты вручают нам флаги со своими подписями и с названием освободившихся городов и поселков. И это будет история, которую будут изучать наши потомки, о героизме" украинского народа и украинских Вооруженных сил", – сказал Порошенко.

"Я уверен, что придет время – и на каждом клочке Украины будет стоять три флага: флаг Украины – государственный, флаг со звездами – Европейского Союза и флаг НАТО", – подчеркнул пятый Президент Украины.

"Мы с вами должны приложить все усилия, потому что прошло полтора месяца после саммита в Вильнюсе, а Верховная Рада, мы, власти Украины, правительство, Офис президента пока не сделали ничего, чтобы приблизиться и подготовиться к Вашингтонскому саммиту. Потому что наше членство в НАТО – это и есть наша победа. Это и есть обеспечение мира на континенте", – заявил Порошенко.

"Вспомните, как тяжело было в 2014-м. Мы тогда сломали сценарий Путина по "новороссии". В 2022-м мы сломали сценарий Путина по прекращению существования Украины. И сейчас мы должны сделать все, чтобы Украина победила", – подчеркнул пятый президент.