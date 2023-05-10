'Следующим был бы Казахстан': Данилов предположил, что Украиной Путин не ограничился бы

Если бы Россия смогла захватить Украину, то следующей страной, на которую она напала, стал бы Казахстан. При этом Путин не ограничился бы только им и вторгнулся бы и в другие страны.

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Такое мнение высказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По просьбе ведущего Данилов прокомментировал визит президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и самопровозглашенного президента Беларуси на парад в Москву 9 мая.

Секретарь СНБО назвал их "заложниками, прибывшими к людоеду".

"Было видно, что им там совершенно неудобно и только некоторые обстоятельства заставили их там находиться", – сказал он.

Данилов отметил, что настоящие герои, отдавшие свою жизнь в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне, уже давно "находятся в другом месте". Поэтому присутствие на этом "параде" возле военного преступника Путина нельзя назвать данью их памяти.

"Не знаю, что их побудило туда приехать. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события. Единственное, что я могу с уверенностью сказать, если бы у Путина вышло на территории нашей страны, следующим был бы Казахстан. Более того, он бы не остановился ни перед Арменией, ни перед другими странами", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что парад в Москве стал кратчайшим с 1941 года и назвал его парадом трусости и страха.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путину больше подходило бы принимать парад мертвых российских оккупантов – это единственный парад, который может принимать убийца украинских детей.

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