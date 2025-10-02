'Следующий шаг будет еще опаснее': Сибига заявил, что Россия планирует подключить обесточенную ЗАЭС к своей энергосистеме

Страна-агрессор Россия намеренно отключила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС. Это было ручное отключение, проведенное как тест, пока РФ готовится повторно подключить оккупированную Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме.

Видео дня

Об этом 2 октября заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X. Он подчеркнул, что следующий шаг России будет еще опаснее.

"Перезапуск реактора под оккупацией – без надлежащего охлаждения, вне какой-либо лицензии, вне надзора. Безрассудный шаг, который лишь служит демонстрации контроля Путина. Такие безответственные действия России повышают риск ядерных инцидентов", – подчеркнул дипломат.

По словам Сибиги, действия оккупантов на Запорожской АЭС должны рассматриваться не иначе как военным маневром.

"Каждое действие, совершенное Россией, является не только смертельным риском, но и прокладывает путь к катастрофе. Недавнее отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС, вызванное ударом России по подстанции, в очередной раз продемонстрировало, что Москва использует ядерную безопасность как оружие", — сказал глава МИД.

Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и всех партнеров принять все возможные меры для обеспечения беспрепятственного доступа ремонтных бригад и поставки специализированного оборудования, чтобы восстановить питание ЗАЭС с территории Украины.

Что предшествовало

23 сентября, в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Этот блэкаут стал десятым за время оккупации АЭС россиянами.

Внешнее питание нужно любой АЭС, даже если она не работает. Без такого питания реакторы станции могут взорваться.

Страна-агрессор РФ заявила, что потеря отключения внешнего энергоснабжения на ЗАЭС произошло якобы в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. А ремонтировать ветку электропередачи якобы опасно из-за возможных новых ударов ВСУ.

В Greenpeace подтвердили, что Украина не обстреливала линии электропередач к ЗАЭС. Эксперты McKenzie оценили район вокруг опор и сети линий электропередач Запорожской атомной станции и утверждают, что нет никаких доказательств военных ударов.

Это свидетельствует, что отключение атомной электростанции российскими захватчиками от украинской энергосистемы было сделано намеренно. В Организации назвали несогласие РФ на ремонт и восстановление внешнего питания станции "умышленным саботажем" со стороны оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас ЗАЭС работает исключительно на аварийных дизельных генераторах, резервного топлива для которых осталось на 10 дней. В МАГАТЭ утверждают, что ведут переговоры с Украиной и Россией для содействия ремонту поврежденной ЛЭП и скорейшего восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС.

